Órákkal a berlini merénylet előtt fejbe lőtték a lengyel sofőrt

A lengyel sofőrt, akinek a kamionját a berlini iszlamista terrortámadáshoz felhasználták, már órákkal a merénylet előtt meglőtték - áll az áldozat boncolási jegyzőkönyvében, amelyről a Bild című német lap számolt be hétfőn.



A 37 éves lengyel sofőrt, Lukasz Urbant a merénylet után a fejét ért lőtt sebbel és késszúrással találták meg a vezetőfülkében. A boncolási jegyzőkönyv szerint Urbant december 19-én délután fél öt és fél hat között lőtték fejbe, a merénylő pedig a kamionnal este nyolc órakor hajtott bele a tömegbe. Lehetséges, hogy Urban nem halt bele azonnal a fejlövésbe, hanem még élt, amikor a merénylő az emberek közé hajtott - vélik az igazságügyi orvos szakértők.



A merényletről előkerült egy videó, amelyen látható, amint a 40 tonnás fekete kamion nagy sebességgel belehajt a Breitscheid téri karácsonyi piacon szórakozó tömegbe. A felvétel alapján sokkal nagyobb tragédia is történhetett volna, mert a kamion teljes hosszában is átszelhette volna a vásár területét. Sajtóértesülések szerint a merénylővel dulakodó lengyel sofőrnek köszönhető, hogy nem haltak meg még többen, mert elrántotta a kormányt, a kamion így 60-80 méter után balra fordult, a vásár területét elhagyva kifutott a Budapest utcára és megállt.



A támadásban 12 ember meghalt, 53 ember megsebesült. A kamiont a hatóságok szerint a veszélyes iszlamistaként számon tartott, elutasított menedékkérő Anis Amri vezette. A tunéziai férfi ismeretlen körülmények között Franciaországba menekült, majd a merénylet után négy nappal, péntek hajnalban felbukkant az olaszországi Milánóban, ahol rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt.