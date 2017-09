Puerto Rico Trumphoz fordul segítségért

A kormányzó hétfőn este Puerto Rico fővárosában, San Juanban tartott sajtóértekezletet, ahol "azonnali intézkedéseket" kért Washingtontól. Donald Trump amerikai elnök közölte: tisztában van a nehézségekkel.A Maria hurrikán - amely időközben Észak-Karolina partjainál, immár trópusi viharként pusztít - Puerto Ricón az eddigi adatok szerint legalább 13 halálos áldozatot követelt, az erős szél, a heves esők és az áradások csaknem teljesen tönkretették a sziget áramszolgáltatását és a telekommunikációs hálózatát is. A kormányzó attól tart, hogy az emberek tömegesen hagyják majd el a szigetet, s ezért is sürgette az azonnali és hatékony intézkedéseket.A sajtóértekezleten jelen volt az országos katasztrófa-elhárítási hivatal (Fema) vezetője, Brock Long is, aki kifejtette: a szervezetnek rengeteg a munkája, egyelőre az életmentésre összpontosít.

A nap 24 órájában folyamatosan dolgozunk, hogy eltakarítsuk a romokat és legalább az áramszolgáltatás helyreálljon

- mondta Long.A szigeten tartózkodik Tom Bossert, Donald Trump elnök belbiztonsági tanácsadója is. Bossert megbeszélést folytatott a kormányzóval, majd hangsúlyozta: Puerto Rico "mindent megkap, amire szüksége van".Donald Trump hétfőn este Twitter-bejegyzésben erősítette meg, hogy Puerto Rico "nagy nehézségekkel" küzd. Az elnök utalt arra, hogy a szigetnek "már eleve nagyon rossz állapotban volt az infrastruktúrája" és Puerto Rico "óriási adóssággal" küszködik, s ezért is nézz szembe különösen nagy nehézségekkel.

Az elektromos hálózata régi, nagyon rossz állapotban van, és tönkrement. A sziget nagy része megsemmisült, ugyanakkor (Puerto Rico) dollármilliárdokkal tartozik a Wall Streetnek és a bankoknak és ezt tiszteletben kelt tartani

- fogalmazott a mikroblogban Trump. Hozzátette: jelenleg az élelmezés, a víz biztosítása és a gyógyszerellátás a legfontosabb.