Zaklatással vádolták meg a francia kormány egyik legnépszerűbb tagját

Szégyentelen hazugságnak nevezte és tagadta a vádakat a francia kormány egyik legnépszerűbb tagja, Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszter, akit szexuális zaklatással vádolt meg egy lap. Jóllehet a volt televíziós műsorvezetőt támogatásáról biztosította Emmanuel Macron államfő, a tárcavezető nem zárta ki, hogy a családja védelmében lemond a posztjáról.



Nicolas Hulot maga jelentette be csütörtökön a BFM hírtelevízióban, hogy elébe akar menni az Ebdo című induló új újság készülő cikkének, amelyben "két olyan ügyről van szó, amelyek nem azok".



A lap szerint Hulot saját alapítványának egyik 31 éves munkatársát, aki jelenleg a nemzetgyűlés alkalmazásában áll, szexuálisan zaklatta. A cikk alapján beazonosítható nő személyesen cáfolta a lapnak az állítást, Hulot pedig "tiszta hazugságnak" nevezte. A politikus azt is cáfolta, hogy megvásárolta a nő hallgatását.



Azt viszont elismerte a miniszter, hogy 2008-ban feljelentést tett ellene "egy híres politikus unokája" egy állítólagos 1997-es eset miatt, de az ügyészség az akkor érvényben lévő tízéves elévülési idő miatt nem indított eljárást.



"Az ügyet nem egyszerűen azért zárták le, mert elévült, hanem meg is hallgattak a csendőrök a saját kérésemre, és a nyomozók nagyon gyorsan megállapították, hogy semmi olyan nem történt, amiért vizsgálatot kellene indítani az ügyben" - mondta Nicolas Hulot. "Ez fájdalmas, igazságtalan, megalapozatlan" - tette hozzá.

Edouard Philippe miniszterelnök és Emmanuel Macron államfő azonnal támogatásukról biztosították a minisztert és jelezték, hogy nem kell lemondania, miután nincs ellene eljárás.

"A miniszterelnök világosan meghatározta a kormány valamennyi tagja számára a köztársasági elnökkel egyetértésben az alapszabályt, miszerint amíg nincs eljárás, addig lemondást sem kell emlegetni" - jelezte a miniszterelnöki hivatal. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy nincs oka kételkedni Hulot szavahihetőségében.

A környezetvédelemmel kapcsolatos kormányzati döntések nyomán már többször felmerült Hulot esetleges távozása a kormányból, de a politikus ezúttal bevallotta, hogy sem korábban, sem a mostani vádak miatt nem gondolkodott a lemondáson, de azt nem is zárta ki.

"A családom az elsődleges. Ez fogja irányítani a döntésemet" - mondta.

Egyik másik francia kormánytagról, Gérald Darmanin francia költségvetési miniszterről múlt szombaton derült ki, hogy előzetes vizsgálatot indított a párizsi ügyészség ellene egy állítólagosan 2009-ben elkövetett nemi erőszak miatt. A tárcavezető határozottan tagadja a vádakat, s Edouard Philippe miniszterelnök az ő esetében is jelezte, hogy a tárcavezető a teljes bizalmát élvezi.