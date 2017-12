10 ezres makói utalvány az ünnepekre: a képviselők viszik házhoz, de az üdvözlőlapon már nem az ő fotójuk van

Képviselők helyett betlehem



Emlékezetes: tavaly kisebb botrány kerekedett abból, hogy a hasonló utalványokat olyan üdvözlőkártya társaságában tették borítékba, amelyen csak a fideszes képviselők fotója szerepelt. Az egyéni körzettel rendelkező ellenzéki képviselők végül ez utóbbi nélkül vitték házhoz az utalványokat. Az idei üdvözlőlapok szövegéhez már betlehemi jászolt ábrázoló fotó, valamint a polgármester és az adott képviselő aláírása került.

– Szerény a nyugdíjam, így ennek nagyon örülök az ünnepek előtt – mondta tegnap délelőtt a makói Síp utcában lakó, 89 esztendős Bíró Sándorné, amikor átvette az önkormányzat 10 ezer forintos ajándékutalványát a körzet képviselőjétől, Kovács Sándortól. Hozzátette, elsősorban húsféleségeket, hurkát-kolbászt, darált húst és combot vesz belőle a közeli nagyáruházban. A lányával együtt vásárol majd be – egyébként egyedül él, a férje már több mint két évtizede meghalt.A makói önkormányzat először tavaly osztott a 70 év felettieknek a tisztelet és megbecsülés jeleként karácsony előtt utalványt, akkor 5000 forint értékben. A képviselő-testület idén nyáron döntött úgy, hogy ennek összegét megduplázza, sőt húsvét előtt is kapnak ugyanekkora összeget az érintettek. Ezeket minden körzetben a helyi képviselő viszi házhoz – akit nem találnak otthon, az később a városházán veheti majd át.A városban most összesen 3314 szépkorú kap utalványt. Kovács Sándor azt is elmondta, az ő körzetében 395-en.Etelka néni örömmel vette át az utalványokat Kovács Sándortól. Fotó: Szabó Imre