Csanádpalota újra választ? A polgármester vetélytársa nyújtotta be az indítványt a képviselő-testületnek

– Tőlünk, akik évek óta dolgozunk a közösségért, senki – sem a polgármester, sem a parlamenti képviselő – nem kért bocsánatot – indokolta Debreczeni István, miért állt elő a feloszlatás ötletével. Arra célzott, hogy több alkalommal szóba került, az önkormányzat megroppant anyagi helyzete miatt meg kell keresni a felelősöket. Információink szerint egyébként erre mindmáig nem került sor. Debreczeni ráadásként hozzátette: az utolsó csepp a pohárban számára az volt, hogy bizonytalan helyzetbe kerültek a helyi háziorvosok, és a képviselők a problémáról csak a helyzet rendeződése után kaptak információt. Tegnap többször próbáltuk elérni őt telefonon, de nem jártunk sikerrel.



Az indítvány időzítése mindenesetre érdekes. A kisvárosban egy éve tartottak időközi polgármester-választást, a korábbi városvezető, Kovács Sándor ugyanis elhunyt. Az önkormányzatról közben kiderült, az elmúlt évek zavaros gazdálkodása miatt csődközelbe került; az új polgármesternek, Nyergesné Kovács Erzsébetnek válságköltségvetést kellett összeállítani a több tízmilliós hiány miatt. A helyzet mostanra rendeződött: Lázár János országgyűlési képviselő közbenjárására Palota rendkívüli központi segítséget kapott, a hátralékok rendezése folyik. Az időközi polgármester-választáson egyébként Debreczeni volt Nyergesné legkomolyabb vetélytársa, és utóbbi győzelme szoros volt.



Hogy a polgármesterrel együtt 7 tagú testületben meglesz-e az önfeloszlatási indítvány többsége, egyelőre nem tudni. A legutóbbi ülésen azért nem tudták napirendre venni, mert a javaslatot csak az ülés kezdetekor nyújtotta be – márpedig költségvetést érintő javaslattal az ülés előtt legkevesebb 12 nappal kell jelentkezni. Ezért született döntés a július 16-i rendkívüli ülésről. Nyergesné lapunknak azt mondta, szerinte az ötlet csak a lakosság hergelésére jó, és nem is észszerű, mert bő egy év múlva amúgy is helyhatósági választást tartanak. Ráadásul az időközi megszervezése több millióval terhelné meg az épphogy helyrebillent költségvetést.