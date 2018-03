Elektromos autót már Makón is lehet tölteni

Puszta Sándor szerint akinek elektromos kocsija van, így már a fővárosból is vállalhatja az utat Makóig – nem gond a hazaút. Fotók: Szabó Imre

Makón Puszta Sándornak volt először videokamerája, ahogyan parabolaantennája és mobiltelefonja is. Minden technikai újdonság érdekli, és jó érzékkel érez rá, mi jelenti a jövőt. Most ő szerelte fel az első, elektromos autók töltésére alkalmas berendezést a városban, méghozzá saját hotelje, a belvárosi Bástya parkolójában. Miután a makói szállodák a közelmúltban kaptak kiváló szakmai minősítést, ez egy újabb lépés a vendégek kényelme érdekében.– Egyelőre ingyenesen a vendégeink használhatják – mondta, miközben megmutatta nekünk. Felszerelése félmillió forintba került. Ez gyorstöltésre is alkalmas, azaz néhány óra alatt képes feltölteni a kocsi akkumulátorait – addig a vendég megvacsorázhat vagy megpihenhet. Ami külön érdekes: ahogy maga a szálloda, így ez a berendezés is tiszta energiával működik, napelemek termelik meg hozzá az áramot. Hasonlókat, szám szerint hármat egyébként a város is tervez felszerelni, azt azonban egyelőre nem tudni, ezek mikor állnak majd az autósok rendelkezésére.

Puszta azt mondta, Makón ugyan már van néhány embernek elektromos autója – neki még nincs –, olyan vendége viszont még nem volt, aki ilyennel érkezett volna. Biztos azonban benne, hogy ez hamarosan változni fog, a GPS-térképek ugyanis jelezni fogják a lehetőséget – a környéken legközelebb Szegeden, illetve Békéscsabán van hasonló. – Tíz éve még senki sem kért wifijelszót, ma meg ez az első, ha valaki belép. Szerintem néhány éven belül már az elektromos autók feltöltési lehetősége is természetes igény lesz – mondja.