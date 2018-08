Festményen él tovább a régi könyvtár - László Dániel képe egyelőre a makói múzeumban látható

A most épülő, új könyvtárban lesz a végleges helye annak az olajfestménynek, amelyet most vásárolt meg a makói múzeum, és amely a régi könyvtár belső terét ábrázolja. A nagy méretű, páratlan hangulatú olajfestményt a város lakói már most is megnézhetik, mi is megmutatjuk.



Galamb Katalin és Szikszai Zsuzsanna a festménnyel. Fotó: Szabó Imre

Egy nagy méretű, 140×180 centis csendéletről van szó, amely a már lebontott könyvtárépület belső terét ábrázolja – valószínűleg nyitás előtt, emberalakok nélkül, kora reggeli fényekben úszva. Az erős érzelmi hatásokat is kiváltó alkotáshoz a fiatal művész a makói művésztelep vendégeként kaphatott ihletet 2013-ban. Az alkotótáborban egyébként mindössze kétszer járt, először 2007-ben.



A képre nemrégiben Feledy Balázs művészettörténész – akit a makóiak többek között a művésztelepi kiállítások rendszeres megnyitójaként is ismerhetnek – hívta fel a múzeum figyelmét. Szikszai Zsuzsanna igazgató azt mondta, egyelőre még nem dőlt el, pontosan hová kerül majd az új könyvtárban a kép, de az biztos, hogy az avatóünnepségre a művész is meghívást fog kapni. A képet a makóiak addig is megtekinthetik a múzeumban.

– Színeivel, kompozíciójával nagyon szépen visszaadja az egykori könyvtár hangulatát. Nagyon örülünk, hogy így az új épületben egy kicsit a régi is tovább élhet – mondta a festményről Galamb Katalin, a múzeummal közös intézményként működő könyvtár vezetője. Arról az olajfestményről beszélt, amelyet a múzeum a napokban vásárolt saját költségvetéséből – egyébként szinte jelképes, 400 ezer forintos áron – az alkotótól, László Dániel festőművésztől.