Gyermeknapra felújítják a makói játszótereket - ahol rongálnak, ott feljelentést tesz az alpolgármester

A játszótereken csak akkor felhőtlen a szórakozás, ha az eszközök biztonságosak. Fotók: Szabó Imre

Feljelentés a rongálás miatt



A Szent István téri játszótér szomszédságában sportpálya is van. A pálya kerítését nemrégiben megrongálta valaki: a hálót megszaggatták, az ajtót kitörték a keretéből. Az alpolgármester emiatt feljelentést tett, remélve, hogy a tettes kézre kerül. „Felháborító, hogy miközben százezreket, milliókat költünk az adófizetők pénzéből szabadidős létesítményre, valaki heccből tönkreteszi ezeket" – mondta Czirbus.

– Gyermeknapra minden makói játszótér karbantartását, felújítását elvégzi az önkormányzat – mondta tegnap délelőtt a Kölcsey utcainál Czirbus Gábor alpolgármester, a belváros önkormányzati képviselője. Azért itt tartott sajtótájékoztatót, mert képviselői alapjából most erre is költött: mászókát és mókuskereket szereltek itt fel, a Hunyadi utcainál pedig homokozót létesítettek. Czirbus elmondta, megválasztása óta képviselői alapjának 80 százalékát játszóterek építésére, felújítására költi – eddig összesen több mint egymilliót.A város játszótereivel kapcsolatban lapunkhoz is időről időre érkeznek panaszok tönkrement, megrongált játékokról. Megtudtuk, a város minden évben nagy gondot fordít ezek biztonságosabbá tételére, és idén is május végére fejezik be az ezzel kapcsolatos munkákat a városgazdálkodás szakemberei – ugyanakkor sajnos vannak olyan játékelemek, amelyeket nem tudtak azonnal pótolni. Azt is megtudtuk, az önkormányzat célja az, hogy minden játszótéren legyen ivókút. Legutóbb a Bajcsy-Zsilinszky lakótelepen szereltek ilyet fel, de idővel a többinél is lesz.