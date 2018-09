Hagymafesztiválra készül Makó - Hétvége a minőség és a szórakozás jegyében

Útlezárások

Szerda reggel 8-tól jövő hétfő délután 2-ig le lesz zárva a 43-as főútvonal főtéri szakasza a régi városháza előtti körforgalomtól a Kossuth-szobornál lévő körforgalomig. Átmenetileg, a főzőverseny idejére le fogják zárni szombat reggel 8-tól délután 4-ig a Csipkesor mögötti utat is.

– A fesztiválon többek között a hungarikumnak számító makói hagymát és a hosszúgyökeret szeretnénk népszerűsíteni, de természetesen a megszokott szakmai és szórakoztató programokkal, többek között kézműves vásárral és főzőversennyel színesítve – mondta a hétvégén esedékes rendezvényről a makói polgármester, Farkas Éva Erzsébet. A tegnapi sajtótájékoztatón – amelyen részt vett Bálint-Nagyné Ábrahám Magdolna, a városmarketing-csoport vezetője és Kozák Erika, a Marosmenti Vállalkozók Szövetségének elnöke is – elhangzott: ezúttal is a városközpont ad otthont az egész hétvégén át tartó forgatagnak.A fesztiválon, amint az lenni szokott, a közönséget nemcsak helybeli kulturális és hagyományőrző csoportok fogják szórakoztatni, de olyan sztárok is, mint Rúzsa Magdi, Korda György és Balázs Klári, az Apostol együttes és a Hősök zenekar. A gyerekeknek tartanak bábszínházat, játszóházat, kitelepül a mozgó kormányablak, és újdonságként megnyílik a szerelmesek hídja, amelyre lakatokat lehet majd helyezni.A programsorozatban idén, mivel a vállalkozók éve van Makón, ők is kiemelt szerepet kapnak a rendezvényen. Csütörtökön a Korzó kaszinó épületében bemutatótermet nyit a vállalkozói szövetség, a szakmai előadások, bemutatók az agrárvállalkozók számára szolgálnak majd hasznos információkkal, emellett lesz vállalkozói sziget – azaz 5 sátorban bemutatkozási és konzultációs lehetőséget kap a fesztivál területén 15 helybeli vállalkozó. A kézműves vásárban is elsősorban a helyi kismesterek kapnak lehetőséget a megjelenésre. Összesen közel száz kereskedő fogja kínálni portékáit.