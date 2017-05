Konvojban járnak át a falvakon a kőszállító kamionok

– Ha hallom a kőszállító kamionok közeledtét, inkább lehúzódok a biciklimmel az útpadkára. Keskeny ez a mi utunk, nem ilyen hatalmas járművekre találták ki – mondta Fári István, akivel Nagyéren találkoztunk.– Hiába van kitéve a negyvenes tábla a falu két végére, a kamionok ritkán tartják be. Olyan szelet csapnak, amikor elkerülnek, hogy attól félek, elesek.A környéken élők arra figyeltek fel, hogy az elmúlt napokban jóval több kamion halad át a falvaikon. – A battonyai határ forgalmának egy része is Pitvaroson halad át – tudtuk meg Radó Tibor pitvarosi polgármestertől. – Zömmel személygépkocsik és buszok. Most a nagylaki határ felől kamionok is jönnek, méghozzá kővel megrakodva. A lakosság is panaszkodik. A legalább 40 tonnás kamionok hangosak, egy részük biztosan a megengedettnél gyorsabban megy át a falun.– Ambrózfalván 40 kilométer per órás sebességgel lehetne áthaladni, de az a tapasztalat, hogy nemigen tartják be – erősítette meg Csirik László ambrózfalvi polgármester is. – Ez az állami kezelésű út igencsak megérett a felújításra. Töredezett a széle, sok helyen nyomvályús, a foltok jelzik, hol volt már kátyús. Ha huzamosabb ideig járnak erre a kamionok, teljesen tönkremegy.– A házunk a falu főutcáján van. Az első kamionok körülbelül 6 órakor jönnek – sorolta a tapasztalatait Bakacsi László ambrózfalvi lakos.– Ha akkor még ágyban vagyok, remeg az ágy alattam, amikor elhúz előttünk a kamion. A konyhaszekrényben a poharak is összekoccannak. Már repedezik a ház fala. Ha sokáig tart a kőszállítás, tönkremegy az otthonunk. Vannak, akik úgy vélik, hogy a kopáncsi körhíd építéséhez vagy a vásárhelyi keleti elkerülő alapjához szállítják az anyagot. Sokak szerint ennél valószínűbb, hogy a tervezett M44-es út építéséhez viszik a nagy autók a követ Békéscsaba környékére. Erről megkérdeztük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t is. Várjuk a választ.– Forgalomszámlálást végzünk – említette meg Radó Tibor. – Ha szükséges, kérünk forgalomtechnikai segítséget, vagy akár sűrűbb traffipaxos ellenőrzést. Mindenképpen párbeszédre törekszünk a fuvarozó céggel. Szeretnénk, ha minden kamionos betartaná a sebességhatárt. Ha hosszú ideig szállítanak, az sokat árthat az útnak. Ez esetben reméljük, hogy a közeljövőben sor kerülhet a felújításra – tette hozzá a pitvarosi polgármester.