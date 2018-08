Megkezdődött a Csipkesor felújítása

Mint korábban beszámoltunk róla, a beruházásra az önkormányzat 280 millió forintot nyert, amelyhez a város saját költségvetéséből is hozzátesz 36 milliót. A kivitelezésre a hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau Kft. kapott megbízást.



A helyszínen járva azt láttuk, hogy a főtér felőli oldalon még nem folyik látványos munka, annál inkább a hátsó oldalon. Ennek – mint a szerdai testületi ülésen is elhangzott – az az oka, hogy a felújítással nem akarják zavarni a Hagymafesztivál jövő hét végén esedékes főtéri programjait.



Ugyancsak megírtuk: a beruházás során felújítják az alsó szinti üzleteket, korszerűsítik azok fűtésrendszerét, a járda új burkolatot kap, fölé terasz épül, a gyalogutat és a kerékpárutat pedig korlát fogja elválasztani. Megszépül az épületegyüttes előtti zöldterület is. A tervek szerint az építkezés összesen egy évet fog igénybe venni – ennek menetéről az érintett kereskedőkkel, lakókkal folyamatosan egyeztetnek. A munka indulása is a tárgyalások miatt csúszott.