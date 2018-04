Megnyitották a zsinagógát, koszorúztak, megtartották a kis élet menetét - Tisztelgés a makói áldozatok előtt

– Nagyapámnak volt egy Schwarz nevű búzakereskedő üzlettársa, de ő szerencsére még időben elmenekült. Egyéb, személyes kötődésem nincs a zsidósághoz, de tiszteletből és kíváncsiságból mégis eljöttem – mondta a makói ortodox zsinagóga bejáratánál Tézsla István. Elektromos kerekesszékkel érkezett. Rajta kívül még jó százan ellátogattak a Vorhand Mózes rabbi nevét viselő térre mécsest gyújtani a mártírok falánál, vagy egyszerűen csak fejet hajtani odabent. Amikor tegnap kora délután ott jártunk, egy külföldről érkezett diákcsoport tagjai is ott voltak.Ahogy minden évben, a holokauszt magyarországi emléknapján most is kinyitották erre a napra a már inkább csak emlékhelyként működő zsinagógát, ahol a padokon egy 60 oldalas lista egy-egy lapját is elhelyezték, rajtuk az áldozatok neveivel. A városban egyébként mára nagyon kevés izraelita maradt, hitközségi élet sincs.A megemlékezők a zsinagógából átvonultak Kecskeméti Ármin főrabbi emléktáblájához, amit megkoszorúzott Farkas Éva Erzsébet polgármester és a hittudós nevét viselő, a makói zsidóság hagyományait, kulturális örökségét ápoló baráti társaság elnöke, Urbancsok Zsolt. Aztán, ahogyan néhány éve már szokás, megtartották a kis élet menetét is a zsinagógától a Csanád vezér téri emlékjelig. Itt Urbancsok a vészkorszak eseményeit megidézve többek között arról beszélt, hogy csak akkor beszélhetünk emlékezetkultúráról, ha tudunk pártállástól függetlenül méltóképpen együtt emlékezni. A különleges műalkotás nemcsak az egykori makói zsidó közösség emlékét, de az évtizedekkel ezelőtt lebontott neológ zsinagóga sziluettjét is őrzi – talapzatához sokan helyeztek kavicsokat, mécseseket.