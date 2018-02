Megszállták Makót a busók! - Galéria

Szombaton Makón próbálták elűzni a telet kolompjaikkal, kereplőikkel a mohácsi busók. Lovasokkal, zenészekkel és táncosokkal kísért menetük az egész belvárost bejárta, a látványosságot ezúttal is örömmel fogadták a makóiak. A menet a múzeumban ért véget, melynek udvarán a busók még táncaikból is ízelítőt adtak, ráadásként a résztvevők csörögefánkot is falatozhattak.