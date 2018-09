Megújul a Csipkesor - átrajzolják a makói belváros képét

Dolgoznak a munkások a Csipkesor homlokzatánál. Fotók: Szabó Imre

Látványos szakaszához érkezett és már az üzleteknél folyik a makói főtér meghatározó épületegyüttesének, a Csipkesornak a felújítása. A centrum 1964-ben épült, városképi jelentőségű épületegyütteséről van szó, amely a függőfolyosót díszítő csipkézett homlokzatról kapta a nevét. Most csak az épületegyüttes alsó része újul meg: felújítják az itteni üzleteket, korszerűsítik azok fűtésrendszerét, a járda új burkolatot kap, fölé terasz épül, a gyalogutat és a kerékpárutat pedig korlát fogja elválasztani. Megszépül az épületegyüttes előtti zöldterület is. A beruházás több mint 300 millióba kerül.A munkálatokkal kapcsolatban csütörtökön Czirbus Gábor alpolgármester, a belváros képviselője tartott sajtótájékoztatót. Elmondta: jelenleg az előtetőn dolgoznak – a hátsó részen ez szinte már teljesen elkészült, elöl is hamarosan kész lesz. A tető cserépburkolatot kap majd, alulról lambéria fogja fedni, a világítást pedig napelemek biztosítják. Ezeket a raktárak tetején helyezik el, amelyet most szigetelnek. Ha ez megvan, a kirakatokat, ajtókat fogják kicserélni, illetve a falakat szigetelni. Az üzletek belső felújítására is sor kerül, sőt a helyiségeket a távhőrendszerre is csatlakoztatják. A nagy méretű bérleményeket kisebbekre fogják osztani.Czirbus elmondta, az építkezés decemberre befejeződik, de a munka teljes befejezése tavasszal várható – azért akkor, mert a zöld felület megújítását akkor lehet elvégezni. A parkot öntözőrendszerrel is ellátják, illetve új kerékpártárolókat helyeznek itt el.