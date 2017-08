Polgári értékek egy 6 szobás házba rejtve: eladó egy érthetetlen árú makói ingatlan

“Makó belvárosában 6 szobás jó állapotban lévő polgárház eladó.

A 200 részre osztott osztatlan portán a 200/146-od rész a 260 m2 patinás polgári ház, tégla falazatú, kettő bejárattal rendelkezik. A ház összkomfortos (kamra, vizes blokkok, konyha, előszobák, pince, száraz kapualj, veranda, garázs megtalálható).



Az utcafronton 3 szoba van a többi 3 az udvar felőli oldalon. A szobák egymásba nyílnak, de 4 szoba a veranda felől is megközelíthető. Az L alakú épület régen nyitott verandája mára beépített, 3 részre osztott, melyben előszobák, vizesblokk, és az egyik udvari szoba található. A tágas, világos terek belmagassága 3, 75 méter, galéria kialakítására is alkalmas.

A kerti törpéket nem írták bele a hirdetésbe, pedig emelik a kert fényét.

[...] Az udvarban virágos kert található. Az utcafront városi védettséget élvez, melynek felújításához önkormányzati támogatásra minden évben pályázni lehet! A tetőtér beépíthető. A nagy portán autóparkoló kialakítható.

A telekkönyvben lakóház, udvar mellett kereskedelmi egység is be van jegyezve, étterem, panzió kialakítására tökéletesen alkalmas. A Hagymatikum fürdő, a Petőfi Park, a főtér, a piac sétával 5 perc alatt elérhető. Turisztikai szempontból is a legmegfelelőbb választás lehet! Lakóháza, vállalkozása, üzlete, akár egy helyen lehet!

Az osztatlan portán található még egy parasztház is, (200/54 rész) mely más személy tulajdonában van ugyan, de szintén eladóvá vált, így most az egész 20*48 méteres telek 2 ingatlannal akár 1 tulajdonosáé is lehet! (Az udvari épület irányára 2,5 millió forint)."

Szóval most akkor mi és mennyibe kerül? További információk és segédletek, valamint 15 fotó az eladó házról az ingatlanbazar.hu oldalán!