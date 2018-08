Ragaszkodnak a helyükhöz a Deák Ferenc utcai gólyák Makón

A gólyacsalád is nehezen viseli a mostani kánikulát. Fotó: Szabó Imre

A fészek egy péküzem már évek óta használaton kívüli kéményének tetején volt. Voltak, akik azt hitték, az épület tulajdonosa tüntette el, kiderült azonban, hogy a szárnyasok otthona már előtte szétesett, ami a természetben is előforduló jelenség. A tulajdonos már csak a leeséssel fenyegető maradványokat távolította el. Egy szakember lapunknak azt is elmondta, emiatt nem kell aggódni: a gólya hamarosan új fészket fog építeni a régi helyen, vagy másutt a közelben.Az korábban kiderült, hogy a gólya ragaszkodik eredeti otthonához, ugyanis már tavaly nekifogott a kémény tetején az építkezésnek – az elmúlt évben azonban költés még nem volt. Idén viszont, mint meggyőződhettünk róla, a korábban egyedül szorgoskodó madárnak párja is akadt, és ők ketten háborítatlan nyugalomban felneveltek nyárra egy fiókát. Utóbbi már elég nagy, de aki a Deák Ferenc utcán jár, ezekben a napokban még láthatja őt a fészekben ücsörögve – szerencsés esetben szüleivel együtt, ahogyan mi is lencsevégre kaptuk a minap. A gólya egyébként védett madár, őt magát és a fészkét sem szabad bántani, eszmei értéke pedig 100 ezer forint.