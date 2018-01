Sportcsarnokot hozott 2017 Apátfalvának

Szekeres Ferenc.

– Összesen közel 3 milliárd forintnyi támogatást kaptunk – vont mérleget a múlt évről Szekeres Ferenc , Apátfalva első embere. Kiemelte ezek közül, hogy 176 milliót kaptak a különböző önkormányzati épületek – a három óvodaépület, a sportpálya öltözője és a községháza – energetikai korszerűsítésére, akadálymentesítésére.A csapadék és a belvíz elvezetésére szolgáló csatornák karbantartására, a hálózat bővítésére 56 milliót fordíthattak, utak burkolására pedig 12 milliót. Az iskola műfüves focipályájának felújítására, bekamerázására 18 milliót nyertek, informatikai eszközök beszerzésére pedig további 7-et. A legnagyobb fejlesztés persze a 938 millió forintos, 224 ülőhellyel rendelkező, 2263 négyzetméteres sportcsarnok, amelyen a kivitelező az utolsó simításokat végzi, de a gyerekek már használják. – Ez fel fogja lendíteni az elkövetkezendő évtizedek kulturális és sportéletét – vélekedik.Szekeres arról is beszélt, hogy fontosak azok az árvízvédelmi beruházások, amelyek a falut érintik. A 12 milliárdos, Apátfalvát is érintő védvonalfejlesztésből másfél milliárd kifejezetten a falura koncentrál: árvízkapu épül a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán, mobil szivattyúállás épül a főcsatornán érkező belvizek átemelésére, és utat is építenek oda, a csatornát pedig egy kilométer hosszan kikotorják.

A beruházások mellett a polgármester szerint fontos, hogy a Start-munkaprogram keretében 160 embert tudtak foglalkoztatni. Ők csatornákat, utakat tartanak rendben, gazdálkodnak, betonelemeket, padokat, szemeteseket, kerékpártárolókat készítenek, kézműves termékeket állítanak elő. Ráadásul munkaeszközöket, járműveket is vásárolhattak az összesen mintegy 220 milliós támogatásból.– A falu szépül, vagyona gyarapodik, a közfoglalkoztatottak pedig értéket termelhetnek, hasznosnak érezhetik magukat – összegezte a lényeget, megemlítve azt is: az önkormányzat ezért a belügyi tárcától miniszteri dicséretet és 7 milliós jutalmat kapott. Újdonságként brikettgyártásba is fogtak. Az alapanyagot az asztalosüzem által termelt hulladék faforgács, az irodai darált papír és a belvízprogramban kitermelt növényhulladék adja, a tüzelőt pedig rászorulóknak osztják majd ki – mondja. Persze tűzifát is osztottak, 6,4 milliós értékben.