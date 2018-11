Szabó Bálint és a vásárhelyi polgármester csörtéje a makói bíróságon - Rágalmazott vagy csak véleményt mondott Márki-Zay

– Márki-Zay Péter is a politikai maffia hálójában van – mondta kedden a Makói Járásbíróság épülete előtt Szabó Bálint jogász, aki büntetőfeljelentést tett Márki-Zay Péter ellen aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazás miatt. Szabó szerint a makói bíróságon kiderült, hogy Márki-Zay, Botka László és a börtönben ülő Czeglédy Csaba egy csapatot alkot, mert a vásárhelyi polgármestert Czeglédy ügyvédje és barátja, Litresits András képviseli.A magánvádas eljárást Szabó azért indította Márki-Zay ellen, mert a hódmezővásárhelyi polgármester többszörösen elítélt bűnözőnek nevezte őt a K-Art-ügyben folyó vita során. A városvezető azt mondta, ha a politikai véleménye megbántotta Szabó urat, elnézést kér érte, álláspontja szerint azonban nem sértette meg, nem járatta le. – Ez egyébként is nehéz lenne, hiszen életútja Zuschlag Jánostól Gyurcsány Ferencen át Lázár Jánosig vezetett. Fenntartom, hogy amit mondtam, az csupán politikai véleménynyilvánítás – mondta. Szabó ellenben úgy gondolja, ez igenis rágalmazás, és emiatt legalább felfüggesztett börtön kiszabását fogja kérni a bíróságtól, szerinte ugyanis egy polgármester hivatali helyzetével összefüggésben nem valósíthat meg bűncselekményt. – Büntetlen előéletű vagyok, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezem, és ezt bizonyítani fogom az eljárásban – mondta Szabó. A bíróság kedden az ügyben csak meghallgatta a feleket, mindkettőjüknek 15 napja van bizonyítási indítványt tenni – ezt követően döntenek a tárgyalás kitűzéséről.A sajtótájékoztató egyébként nem mindennapi módon zajlott: Szabó mellé időről időre odalépett Márki-Zay, és többször vitába bonyolódtak egymással. Érdekes momentum volt az is, amikor elhangzott, hogy Márki-Zay a magánvádas eljárás tárgyalására hivatali autóval érkezett. A polgármester úgy vélte, ebben nincs semmi kivetnivaló, korábbi városvezetőket is hozott-vitt a hivatali autó hasonló ügyekben. A sajtótájékoztatót követően azonban nem ezzel a kocsival távozott, hanem az ügyvédje autójába ült be.