Új díszpolgár, új focipálya

– Meglepődtem, meg is hatódtam. Nem gondoltam, hogy ilyen elismerésben lesz részem – mondta Fejes Ferenc, aki a díszpolgári cím idei kitüntetettje Csanádpalotán. A 76 éves nyugdíjas pedagógus, aki volt iskolaigazgató és tanácselnök is, a nyugdíjas éveket nem csak kertészkedéssel tölti: Asztalos P. Kálmán nyomdokain jár, és igyekszik Palota történetének utóbbi 50 évét megörökíteni. Helytörténeti gyűjtőmunkájának különlegessége, hogy amit lehet, videón is megörökít.



A csanádpalotai városnapok kulturális és szórakoztató programokkal gazdagon fűszerezett rendezvénysorozatának egyik legfontosabb pillanata az új, műfüves focipálya átadása volt. A nemzeti színű szalagot Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester és Nógrádi Tibor, az MLSZ területi igazgatója vágta át, majd helyi és környékbeli utánpótláscsapatok játszottak rajta. A pálya hússzor negyven méteres, a labdarúgó szövetség adott hozzá támogatást. 32 millióba került, az önkormányzati önrész 9 millió volt.