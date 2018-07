Újra terítékre került a makói sportuszoda - Az Almási-iskola fejlesztéséről is tárgyaltak a képviselők

Elképzelhető, hogy mégsem a Hagymatikum részeként épül meg a bővítés egyik elemeként tervezett új makói sportuszoda – információink szerint erről tárgyalt a tegnapi rendkívüli ülés zárt részében másfél órán keresztül a makói képviselő-testület. Az elhangzottakról a sajtó hivatalos tájékoztatást nem kapott, az ülésen részt vett Lázár János honatya azonban Facebook-oldalán megosztott a tanácskozásról egy videót. Ebben arról beszél, ő kérte, hogy találkozzon a képviselőkkel, és arra kéri őket, fontolják meg, hogy a sportuszoda ne az eredetileg tervezett helyszínen, hanem egy iskola közelében épüljön meg. Erre azért volna szükség, hogy a Hagymatikum szomszédságában új szálloda épülhessen, ez pedig az idegenforgalmi fejlesztések szempontjából lényeges. Az ügyben még további egyeztetések várhatók.



Az ülés nyílt részén Balázs József tankerület-vezető és Sárai Róbert, a Helyi Érték Kft. ügyvezetője bemutatták azokat a terveket, amelyek alapján új komplexum épül a makói Almási-iskola területén. Elhangzott: a beruházásra 1,4 milliárdot nyertek. A pénzből teljesen új, a 21. század követelményeinek megfelelő, 16 tantermes, tanulószobákkal és sportudvarral ellátott épületegyüttest húznak fel, úgy, hogy a régi épületek is megmaradnak a munka befejezéséig, tehát az oktatás folyamatos lesz. A régi elemekből végleg megmarad a sportcsarnok és az étkező. Szeptemberben indul a kivitelezés közbeszerzési eljárása, maga az építkezés várhatóan jövő tavasszal kezdődik, és 2020 végére fejeződik be. A testület a beruházáshoz szükséges városképi módosításokat elfogadta, de kérték, hogy a végleges tervről a főépítész, Csernyus Lőrinc is mondjon véleményt.