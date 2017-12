Utcafronton segít az önkormányzat

– Szeretnénk, ha a település azon részein, ahol a közterületek fejlődnek, a magánházak is szépülnének. A rászorulókat ebben önkormányzatunk is segíti – mondta Horváth Lajos, Királyhegyes polgármestere.

Királyhegyes önkormányzata idén hirdette meg először azt a pályázatot, amelyen a rászorulók pályázhattak lakóházuk utcafrontjának felújítására.



– Elsőként a Jókai utcaiak élhettek a lehetőséggel. Megújult az úttest, járdákat építettünk, fákat ültettünk. Előnyére változott az utcakép. Ezen felbuzdulva többen is szépítgették a portájukat. Tudjuk, hogy vannak, akiknek kevés a jövedelmük, amiből nem jut ilyen munkákra. Nekik segítünk ezzel a rendelettel – folytatta a polgármester. A házak utcafronti felújítására azok pályázhatnak, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 ezer forintot, és nincs tartozásuk az önkormányzat felé.



– A pályázóknak egy tervet és az ahhoz kapcsolódó költségvetést kell benyújtani. A költségek 80 százalékát támogatjuk, ez maximum 500 ezer forint lehet. Idén 3 Jókai utcai pályázó felelt meg a feltételeknek. Jövőre is meghirdetjük a lehetőséget, akkor valószínűleg a Dózsa utcában élő rászorulók körében – mondta a polgármester. Hangsúlyozta, remélik, hogy akik az önkormányzat anyagi támogatásával újítják meg a házuk utcafronti részét, nem állnak meg ott, és ha lehetőségük engedi, folytatják az ingatlan szépítgetését.