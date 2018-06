Útitársra vár Makón Heni, hogy tanulhasson

Henriett szívesen tölti szabadidejét kutyájával. Fotó: Szabó Imre

– Nem pénzt vagy adományt kérek, hanem lehetőséget, hogy a lányom tanulhasson. Ráadásul úgy, hogy azzal egy másik gyerek is jól járhat – mondta Palotás Attiláné, a makói Palotás Henriett édesanyja. Heni 18 éves, és kerekesszékkel közlekedik: születésekor a nyaka köré tekeredett a köldökzsinór, ami miatt oxigénhiányos állapotba került, így az izmai megmerevedtek – ugyanakkor, bár szavait első hallásra nehéz megérteni, szellemileg teljesen ép. Egy iskolát már elvégzett, számítógépes adatrögzítőnek tanult, most pedig a népi szövés mesterségét sajátítja el a szegedi József Attila szakközépiskolában, ahol nagyon segítőkészek vele a tanárok és a diáktársak is.A kérdés az, hogy szeptembertől is folytatni tudja-e a tanulást – egyébként még két éve van az iskola végéig. A gond az, hogy miként fog Heni naponta bejutni az iskolába. A szülőknek autójuk, jogosítványuk nincs, és olyan ismerősre sem számíthatnak, aki vállalná a fuvarokat.A busz sem megoldás: még ha a közlekedési társaság biztosítana is alacsony padlós járművet, Palotásék a város szélén, messze laknak a makói buszpályaudvartól, és a szegedi buszpályaudvartól is el kell jutnia Heninek a suliba. Eddig egy szegedi civil szervezet vállalta, hogy kocsijával Henit – és vele együtt egy makói autista fiút – nap mint nap hozza-viszi, jelképes összegért, de Palotáséknak jelezték: így, hogy csak két gyereket visznek, számukra ez veszteség, amit nem tudnak vállalni. Ezért volna szükség még legalább egy, de akár több útitársra Heninek Makó és Szeged között.Az édesanya, Hajnalka azt mondja, ők maguk is próbálták felvenni a kapcsolatot a hasonló helyzetben lévő helybeli családokkal, de akikkel beszélni tudtak, mind azt mondták, maguk szeretnék megoldani a szállítást, nem szívesen bíznák másra. – Amikor Heni először ült be az autóba, nekem is majd megszakadt a szívem, nehéz volt tőle elszakadni – mesélte az édesanya. – De aztán amikor mosolyogva, élményekkel telve hazajött, rájöttem, hogy ő is így jár jobban. Elvégre is nagylány, aki nyitott a világra, vágyik az önállóságra, ahogy minden más fiatal – mondta. Hozzátette: maximálisan megbízik azokban, akik Henit hozzák-viszik. Nemcsak azért, mert elhivatott szakemberek, hanem azért is, mert kedvesek, empatikusak: amiben kell, segítenek, például a kerrekesszékből ki- és beszállni.Heninek a pár lépésnyi járáshoz is segítségre van szüksége, a kerekesszékkel viszont nagyon ügyesen közlekedik. Vidám, mosolygós, nyitott fiatal, ezt mi is tapasztaltuk.– Nagyon szeretem az iskolát! – mondta lelkesen, hozzátéve: szabadidejében sokat segít édesanyjának a házimunkában, egyébként pedig a legszívesebben, mint általában a hasonló korúak, netezik, illetve a kiskutyájával foglalkozik. Közben épp egy rongyszőnyegen dolgozik, ami már jó két méter hosszúságú. – Ha valaki szívesen csatlakozna hozzá a szegedi utakra, hívjon a (70) 6717-801-es számon – kérte édesanyja. Lehet akár felnőtt rehabilitációs vagy óvodáskorú is – tette hozzá.