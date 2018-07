Vasutasok makói ünnepe: a városrész lakóit egész napos programsorozat várta

– Nagyon tetszett, máskor is szívesen kipróbálom! – mondta a makói Csikota Tomi a helyi vasútállomáson, ahol ki lehetett próbálni a kézi hajtányt, azaz a kézzel hajtható négy kerekű vasúti járművet. Nem csoda, hogy a fiatalember lelkes volt: mint édesanyjától, Csikotáné Takács Tündétől megtudtuk, többször utazott már vonaton és nagy rajongójuk lett. A különleges masinát a hétvégén bárki kipróbálhatta, ugyanis az Állomás tér környékén élőkvárosrészi ünnepe egyúttal vasutasnap is volt. Mi is felültünk az alkalmatosságra – kiderült: nem kevés fizikai erő kell hozzá, de ha az ember elkapja a ritmust, onnantól gyorsan halad.Az egész napos rendezvényen persze voltak szórakoztató színpadi produkciók is, bemutatót tartottak a tűzoltók, a mentők és a rendőrök, este pedig koncert és diszkó koronázta meg a hangulatot – mondta el a fő szervező, Toldi János önkormányzati képviselő. A váróteremben ráadásként vasútmodell-bemutató és vasúttörténeti kiállítás várta az érdeklődőket, s aki akart, felpróbálhatta a vasutas egyenruhákat vagy pecsételhetett, lyukaszthatott alkalmi vonatjegyet. Az ötletgazdától, Szlama Benedek állomásfőnöktől megtudtuk, java részt saját kollekcióját, illetve a szegedi vasútbarátok kincseit láthatta a szép számú közönség, és természetesen a vasúttársaság is képviseltette magát. A rendezvényre még Lázár János honatya is eljött, aki többek között arról beszélt, Makó számára nagy lehetőség lesz, ha Vásárhely után itt is lesz tram-train.