Hosszú perek helyett röviden békéltetnek: slágertéma a cipő és a parkolás

Komoly összegek



Januártól a pénzügyi békéltető testületek a bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos panaszok esetében egymillió forintig kötelező erejű elsőfokú döntést hozhatnak – természetesen a határozat ellen a bírósághoz lehet fordulni. – Nagyon hatékony az alternatív vitarendezésnek ez a formája a pénzügyi területen

– hangsúlyozza Horváth Károly, hozzátéve, javasolták, hogy a fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá tartozó ügyekben – vásárlás, szolgáltatás – százezer forintos ügyértékig hozhassanak kötelező erejű döntést.

Így kerül a cipő az asztalra: Horváth Károly békéltet. Fotó: Frank Yvette

– Megdolgoztatnak bennünket, az elmúlt évben 558 panasz érkezett hozzánk, személyesen, telefonon vagy e-mailben keresnek bennünket – mondja a szakember.– Volt, ahol a tanácsadás is elegendőnek bizonyult, de a többség a békéltető eljárást kérte az érintett vállalkozásokkal szemben – mondja Horváth Károly. Kiderült, a leghatékonyabb a honlapjukról letölthető formanyomtatvány és az e-mail, ez meggyorsítja az ügyek kezelését, hiszen ha hiányzik egy dokumentum, azonnal kérhetik a hiánypótlást. A békéltető testület általában 30-35 nap alatt hoz határozatot, ami, ismerve a hatóságok ügyintézési tempóját, gyors eljárásnak számít.A sláger a lábbeli, csaknem minden ötödik panaszos ügy ehhez kötődik. Hozzájuk már csak akkor jutnak el a cipős ügyek, amikor a vállalkozás elutasítja a panaszt. Az üzletek az esetek többségében teszik a dolgukat, és a problémát helyben orvosolják. Megtudtuk, találkoztak olyan esettel, amikor néhány hetes használat alatt a cipő deformálódott, a vállalkozás pedig „egyéni járásmódra" hivatkozott. Felkapták a fejüket, hogy ez mit jelent, netán azt, hogy csámpás a kedves vevő. – Azzal az ajánlással éltünk, hogy cseréljék ki a cipőt, és ennek eleget is tett a vállalkozás – emlékszik vissza egy nem mindennapi történetre Horváth Károly, hozzátéve: magas az egyezségkötések aránya, több mint 34 százalék. Az ügyek több mint negyedében éltek az ajánlással, azaz a jogszabályoknak és a szerződéseknek megfelelve hoztak határozatot.

Slágertéma volt a parkolási panasz is, ilyen az ügyek 17 százaléka – és jellemzően szegedi a történet. A szakember hangsúlyozza, törekedtek az egyezségre, de a parkolást kötelező erejű városi rendelet szabályozza, és ha ezt nem tartják be, méltányosságra már csak szűk körben van lehetőség.Jó hír, hogy ritkulnak az árubemutatókkal kapcsolatos panaszos ügyek. – Persze időnként megjelennek olyan úgynevezett utazó vállalkozások, mint például a Zöld Ház Kft., ezek székhelye valahol az ország másik felén van, és nagyobb összegű készpénzes felmérési díjakat számítanak fel a hiszékeny, többnyire idősebb embereknek – figyelmeztet a szakember. A békéltető testület csak ajánlásában állapíthatta meg, hogy a vállalkozás fizesse vissza a megtévesztéssel felvett pénzt, kötelezésre nincs joguk.Horváth Károly is óva int mindenkit attól, hogy nevenincs, nem EU-s országbeli webshopból vásároljon, mert a garanciát érvényesíteni nehézkes. Az is előfordult már, hogy egy 20 ezer forintos terméket 20 forintért kínált a magyar webshop, vett is az élelmes magyar rögtön négyet, ám kiderült, programozási hiba történt. Az ilyen eseteket előre kivédik az „apró betűs" Általános Szerződési Feltételekben.