Könyvünnep kettős küldetéssel

Harmincöt kiadó legjobbjai

Olvasni jó!

A drámaíró verseny minden évben hatalmas siker. Felvételünk a tavalyi Degeneráció című előadáson készült.

A 18. Győri Könyvszalon részletes programja

a konyvszalon.gyoriszalon.hu honlapon olvasható.

Harmincöt kiadó könyvei között válogathatnak az érdeklődők e hét péntektől három napig a 18. Győri Könyvszalonon. A hagyományoknak megfelelően a programoknak a Győri Nemzeti Színház – a pódiumszínpad, a nagyszínpad és a Kisfaludy Terem – mellett a Kisfaludy Károly Könyvtár második és harmadik emeleti helyiségei adnak otthont.Tegnap sajtótájékoztatón ismertették a könyvünnep részleteit. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az ilyen nagyszabású, minőségi rendezvényeknek küldetésük van az olvasás megszerettetésében, miként abban is, hogy folyamatos olvasásra ösztönözzék az embereket.Horváth József, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese a könyvszalon „nulladik" napján, november 15-én nyíló Változó terek című kiállításról beszélt, amely a Duna menti térség 1650 és 1800 közötti történeti térképeit mutatja be, valamint azokról az idén megjelent tudományos kötetekről, amelyek a győri kutatóműhelyeket képviselik a könyvszalonon.Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató örömmel mondta, hogy az idei győri könyvünnepen is jelen lesz a hazai irodalmi élet színe-java, köztük Nádas Péter Világló részletek című memoárjával. A nagyszínpadi programok közül a Rendhagyó prímástalálkozót említette, amelyen különböző műfajokat képviselő magyar zenészegyéniségek muzsikálnak egy színpadon. A gyermekeknek kínált produkciók közül a Veronaki zenekar családi koncertjét és a Kolompos együttes „mulatságát" ajánlotta.Szólt a Kortársasjátékról, a Győri Nemzeti Színház drámaíró versenyéről is, amelyen az eddig megszokott módon az alkotók a Kisalföld november 16-i számának szalagcímei közül húznak témát. Ebből egy nap alatt kell színpadi művet produkálniuk.