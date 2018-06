BL-győztest igazolt a Szentes

A Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata a mögöttünk álló 2017–2018-as idényben az ötödik helyen végzett az OB I-ben. A Kurca-partiak játékoskerete egyben maradt, mindössze két légiós távozott a csapattól. A gerinc tehát továbbra is adott lesz, amelyhez négyen érkeznek, valamint a szakmai stáb összetétele is változik.



Oroszországba távozott a kazah Anastasiya Mirshina, míg Niu Guannan visszatért hazájába, mivel a kínai szövetség a központi olimpiai felkészülés miatt erre kérte. Helyükre két légiós, valamint egykori szentesi nevelésű játékosok érkeznek. A spanyol, rutinos Noelia Perez nyert Bajnokok Ligáját, valamint a 21 éves szerb válogatott center, Nada Mandics Újvidékről érkezik a Kurca-partjára.



A Hungerit Szentesi VK-ban folytatja pályafutását a Taylor&Nash Szegedi Egyetemből Kádár Ildikó és Mihály Kinga is, akik egykoron Szentesen nevelkedtek. Velük erősítettek, valamint tizenketten meghosszabbították szerződésüket a klubbal, többek között a csapatkapitány Hevesi Anita, valamint a két magyar válogatott, Lekrinszki Gina Petra és Rybanska Natasa.



– A szezon még nem ért véget – mondta lapunk érdeklődésére Vidumanszky László vezetőedző –, az utánpótlás-bajnokságokban még vannak edzések, meccsek. Szerencsére hamar összeállt a felnőttkeret jövőre, július 30-án kezdünk. Az alapok tavalyról megvannak, szeretnénk szintet lépni. Célokról még nem beszélünk, mert tart az átigazolási szezon, de a minimumelvárás az első hat csapat közé bekerülni – árulta el Vidumanszky, akinek segítője a visszavonuló Brávik Fruzsina lesz az ügyvezető Kis Balázs helyett.



A belgrádi ifjúsági világbajnokságra és a portugáliai junior Európa-bajnokságra készülők közül Szabó Krisztina, Kudella Panna, Dömsödi Dalma, Petőváry Luca is marad Szentesen, akárcsak a brazil Melani Palaro Dias, valamint Füsti Molnár Janka, Kis Kamilla, Sebők Zsófia és Korom Réka.