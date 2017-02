Csúcs csúcsot követett: az egyéni és a csapatrekordot is megdöntötte a Szegedi TE

Egyik ámulatból a másikba estek a kaposvári szurkolók a szegedi játékosok teljesítménye láttán, hiszen Ernyesi

Róbert pályacsúccsal kezdett a férfi tekecsapat szuperliga 16. fordulójában, majd Igor Kovacsics ezt is felülmúlta a következő sorban – ilyet azért ritkán látni ebben a sportágban. A végén még az eddigi egyéni rekorder, a kaposvári származású Kiss Norbert is megpróbálkozhatott az újabb javítással, de végül az általa 2014-ben elért 629 fa helyett immár a szerb légiós, Kovacsics az újdonsült egyéni csúcstartó.



Kissnek azért volt szerepe abban, hogy az Alabárdos- Szegedi TE csapatként is felülmúlja a Zalaegerszeg 2015 januárjában elért rekordját, így a kaposvári csapatpályacsúcsban a 3465 fát felváltotta a szegediek 3585 fája.

A Szegvár a kiesés szempontjából fontos mérkőzést játszott Nyíregyházán, és fájó vereséget szenvedett (6:2).



Jegyzőkönyvek

Férfi tekecsapat szuperliga, 16. forduló: Kaposvár–Alabárdos-Szegedi TE 0:8 (3189:3585, csapat pályacsúcs). A párok: Magyar J.–Ernyesi R. 0:1 (0:4, 5 39:645), Illés R.–Szél T. 0:1 (1:3, 524:555), Miklós Gy.–Márton J. 0:1 (1:3, 484:544), Nagy G.–I. Kovacsics 0:1 (1:3, 591:662, egyéni pályacsúcs), Kálny K.–Karsai L. 0:1 (0:4, 536:605), Földesi Zs.–Kiss N. 0:1 (1:3, 515:574).



Nyíregyháza–Szegvár 6:2 (3435:3286). A párok: Szlovenszki T.–Szabó G. 1:0 (3:1, 592:539), Mogyorósi P.–Vígh F. (Puskás B.) 1:0 (2:2, 583:538), Szegő L.–Rácz J. 0:1 (1:3, 533:549), Kastura Zs.–Rácz R. 0:1 (1,5:2,5, 562:579), Finta Z.–Ács T. 1:0 (3:1, 593:543), Hacker D.–Zsibók Z. 1:0 (3:1, 572:538).