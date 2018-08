Debütálását várja Canellas - A BL-győztes irányító jól tudja, mit vár tőle Pastor-mester

Népszerű volt a PICK-NIK-en. Canellas már játszana. Fotó: Kocsis Alíz

Hamarosan véget ér a roglai edzőtábor a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata számára, amit a játékosok talán nem annyira bánnak.– Kevés a szabadidőnk, a munkán van a hangsúly Roglán – árulta el lapunk érdeklődésére telefonon Joan Canellas, a MOL-PICK világ- és Európa-bajnok, Bajnokok Ligája-győztes irányítója –, de igyekszem így is mindenkivel megismerkedni. Nagyon boldog vagyok, mert mindenki nagyon rendes velem, így könnyen megy a beilleszkedésem – mondta a 31 éves játékos, aki a 2014-es Eb-n 50 találattal gólkirály volt.Ezek a napok a kemény munkáról szólnak. Az erőnlét megalapozásán Bubori Kornéllal dolgoznak a szegedi játékosok, Juan Carlos Pastor vezetőedző pedig már most csempészett a mindennapokba egy kis taktikát. Labdás edzés és videózás is szerepelt a programban, de a monotonitást bobozással törték meg a hétvégén, míg tegnap a szabad délután végén a hegyekben rendeztek barbecue-partit, amin az egymással való ismerkedés volt a fő cél.– Sajnos a bobozáson nem tudtam részt venni, épp regeneráló kezelésen voltam. Ami Pastor mester elképzeléseit illeti, tudom, hogy mit szeretne viszontlátni a pályán, így valamivel könnyebb dolgom van. Különleges érzés lesz magamra húzni majd a szegedi mezt, amit már nagyon várok – jegyezte meg.Hét napot kell várnia Canellasnak és a PICK-szurkolóknak, hogy ismét hazai pályán láthassák a kedvenceket. A pénteki hazaérkezést követően szabad hétvégéjük lesz a játékosoknak, majd hétfőn állnak ismét munkába. Szerdán, augusztus nyolcadikán pedig érkezik az első felkészülési mérkőzés, 17 órától a CYEB Budakalász látogat az újszegedi sportcsarnokba.– Az edzőtábort követően Barcelonába utazom a családomhoz, majd együtt jövök velük vissza Szegedre vasárnap. Könnyebb lesz úgy minden, hogy velem lesz a feleségem és a lányom, együtt majd felfedezzük Szegedet is, amit már elkezdtünk, amikor két napot a városban töltöttünk, mielőtt elutaztam a csapattal Roglára – zárta beszélgetésünket Joan Canellas.