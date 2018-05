Egymás ellen kajakoznak a szegediek: Birkás és Kuli külön hajóban - Nagy Bianka és Molnár Csenge rutint szerezhet

Eddig együtt, most külön. A két szegedi, Kuli István (balról) és Birkás Balázs szétválik.

A szegedi világkupán együtt küzdöttek, Duisburgban viszont éppen egymás ellen harcolnak majd. Az NKM Szeged két kajakosa, Birkás Balázs (22) és Kuli István (20) az olimpiai számban megversenyeztetett két négyes közül abban ült, amely második lett, miközben a másik kvartett a harmadik helyet szerezte meg a Maty-éren K4 500 méteren. Birkás és Kuli társa ekkor Balaska Márk (Honvéd) és Dudás Miklós (Fémalk Bomba) volt, míg a másik hajóban Tótka Sándor (UTE), Molnár Péter (Honvéd), Mozgi Milán (Győr) és Somorácz Tamás (Paks) versenyzett. Duisburgban keverednek a kajakosok, Birkás és Balaska Mozgi és Somorácz mellé kerül, míg Kuli Dudással, Molnárral és Tótkával alkot egy négyest. A két szegedi ezúttal egymás ellen harcol majd.– Tegnap először ment együtt az új összetételű hajó, azaz a világkupán elért második hely után eddig tartott az öröm. De ezt előre tudtuk – mondta a Budapesten készülő Kuli. – Nem volt nagy különbség a két hajó között, de az előrébb végző egységnek, azaz nekünk talán van egy pici előnyünk. Azt megmutatta az előző négyesünk, hogy mit tud, ám most gyorsan kell alkalmazkodni, amely a négyeseknél amúgy is nagyon fontos. Nekem ezzel nincs gondom, és azzal sem, hogy Birkással előbb egy hajóban ültünk, majd ellenfelek leszünk. A vízen ezt el kell felejteni, a cél a legjobb négyes összeállítása, amely nyáron együtt készülhet.– Jól hangzik, hogy 1:0 ide, de a kicsi időkülönbség miatt ez nem számottevő előny – nyilatkozta Birkás. – Sok tapasztalatot szereztem, hogy kiben mi rejlik, amely később hasznos lehet. Motiváltak vagyunk, ami jó, de rossz, hogy egyúttal fáradtak is. Minden egyes változtatás alkalmával meg kell nézni, hogyan lehetne jobb például a nyomaték, a tempó, ki melyik beülőben tudja a legjobbat hozni a jó eredmény érdekében.Az NKM Szeged még ifjúsági korú kenusa, Nagy Bianka (17) kivívta és megérdemelte a szövetségi kapitány, Hüttner Csaba dicséretét, hiszen C1 500 méteren világkupa-harmadik lett. Kása Péter tanítványa klubtársával, Molnár Csengével együtt utazik Duisburgba, ahol a párosuk mellett mindketten egy-egy egyest is elvisznek.– Az elsődleges célunk az ifjúsági világbajnokságra jutás, ennek érdekében próbálunk minél több nemzetközi rutint szerezni a felnőttek mindkét világkupáján – mondta Kása Péter, a kenus duó edzője. – A lányoknak három számuk lesz: párosban 500 méteren indulnak, Nagy C1 200, Molnár pedig C1 500 méteren érdekelt. Sok és jó eredménnyel rendelkező országok látnak hatalmas lehetőséget a női kenuban, így bármelyikük A döntője jó eredmény lenne.