Éles verseny lesz, de mégsem - Kárász Anna közel egy év után újra tétért kajakozik

A rangsoroló programja



Szeged, Maty-ér, a felnőtt, ifjúsági és parakenu rangsoroló programja, ma 10 órától: K1 400 m elő-, majd középfutamok; 17 óra: K1 400 m B döntő, 17.10: K1 400 m A döntő. Péntek, 8.30-tól: ifjúsági és felnőtt elő-, majd középfutamok; 16 órától: felnőtt és ifjúsági döntők. Szombat, 8 órától: ifjúsági és felnőtt elő-, majd középfutamok; 12.55-től és 15 órától: parakenu A döntők; 15.55-től: felnőtt és ifjúsági A döntők.

Régen versenyzett, mégsem izgul. Az NKM Szeged sérülés és műtét után visszatérő kétszeres világbajnok kajakosa, Kárász Anna higgadtan várja a rangsoroló eseményeit.– Lassan egy éve, hogy legutóbb tétért kajakoztam, mégsem izgulok. Ezzel a hétvégével kapcsolatban nincs nagy elvárásom. A lényeg, hogy lássam, miben kell javulnom, hol tartok most, és holnap minél többet kajakozzak. Éles verseny lesz, de mégsem annyira. Hogy milyen a formám? Van, amikor jó, van, amikor nem jó. Ha például fáradtabb vagyok, akkor előjön, hogyan lesz ebből egy jó eredmény, máskor meg az fordul meg a fejemben, hogy ebből még bármi lehet. Kíváncsi vagyok – mondta a kajakos.Kárász Annát a teljes értékű munkában már nem akadályozza a korábbi sérülése.– Néha jön a visszajelzés a vállamtól, de ez már így is marad, és ezzel a tudattal együtt kell élnem. Megvárom a rangsorolót és az első válogatót, utána fogalmazom meg a célomat. A második válogató dönt úgyis sok mindenről, addig pedig bőven van idő még, és ha kiderül a hiba, azt lehet javítani. A technikám kicsit változott, és talán hiányzik is egy-két olyan mozdulat, ami nekem fontos, de a kívülálló nem veheti észre. Főleg a gyorsasági gyakorlatoknál érzem, hogy nincs meg a könnyedség – nyilatkozta Kárász.Az NKM Szeged kiválósága az eltelt időszakban több tapasztalatot is szerzett.– Türelem, alázat saját magamhoz – talán ez a két legfontosabb dolog, amit megtanultam az elmúlt egy évben. Alacsonyabb készültségi szintről indulva merültem el újra a mindennapi munkában. Amikor csak az edzésekkel foglalkoztam, és nem azzal, hogy hol tartok, miért nem haladok gyorsabban vagy hol a vége, akkor érezhető volt a fejlődés – mondta végül Kárász Anna.A rangsoroló ma 10 órakor kezdődik, amikor a férfi K1 400 méteres előfutamokat rendezik, majd 17 órától következik a B, később az A döntő. Pénteken és szombaton a felnőttek mellett (összesen 12 számban hirdetnek győztest, ebből 7-ben lesz szegedi vagy algyői érdekeltség) az ifjúságiak és a parakenusok is vízre szállnak.