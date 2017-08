Először játszottak döntetlent: idegenben is jobban futballozott ellenfelénél a Szeged 2011

A Causic (26) vezette védelem jól vizsgázott a Budafok ellen. Fotó: Szeged 2011

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 5. forduló. Budafok, Promontor utca, 500 néző. Vezette: Bogár Gergő (Szert, Varga G.).Somogyi – Harsányi I., Vaszicsku, Csizmadia, Vég – Vass M. (Margitics, 55.), Veszelinov (Pölöskey, 81.) – Kovács D., Nagy T., Ihrig-Farkas (Vankó, 69.) – Kerekes K. Vezetőedző: Prukner László.Szántai – Coroian, Causic, Farkas M., Zabari (Kasuba, 55.) – Horváth A. – Molnár J., Pászka, Nicorec (Germán, 66.), Balázs R. (Balogh G., 62.) – Zádori. Vezetőedző: Supka Attila.Sárga lap: Veszelinov (45.), ill. Coroian (25.), Pászka (91.).Két győzelemmel és két vereséggel a háta mögött lépett pályára a Szeged 2011-Grosics Akadémia a labdarúgó NB II ötödik fordulójában, ahol a csapat megszerezte első döntetlenjét a szezonban. Supka Attila együttese a korábbi FTC-edző, az 1983–1984-es szezonban a SZEOL AK-ban futballozó Prukner László csapatánál, a tavaly az NB III Közép csoportját utcahosszal megnyerő Budafoknál ikszelt gól nélküli meccsen.

Az első negyedóra a hazaiakról szólt, ám utána a Szeged 2011-nek is adódtak lehetőségei. Zádori Krisztián és Balázs Richárd próbálkozott kétszer, ám minden esetben a helyén volt Somogyi kapus. A második félidő elején Zabarit és Balázst is sérülés miatt kellett lecserélni – a gyulai székhelyű együttes egyébként ugyanazzal a kezdőcsapattal állt fel, mint a hétvégi, Szolnok elleni siker során. A Szeged 2011 irányította a játékot, Molnár János lövésénél és Zádori fejesénél is bravúr kellett a hazai kapustól. A 88. percben mégis a Budafok talált a kapuba, ám les miatt érvénytelenítették a találatot. Maradt a gól nélküli döntetlen. A Szeged 2011 vasárnap 17.30- tól a Budaörsöt fogadja.: – Úgy érzem, itt hagytunk két pontot, mert több lehetőségünk volt. Bízom benne, hogy a lendület és az akarat megmarad a hétvégére, és akkor hazai pályán győzni tudunk a Budaörs ellen.Budaörs–Kazincbarcika 6–2, Vác– Sopron 1–1, Szolnok–MTK 1–2, Cegléd–ETO FC Győr 2–1, Nyíregyháza–Soroksár 1–1, Békéscsaba–Mosonmagyaróvár 2–0, Csákvár–Zalaegerszeg 1–2, Siófok–Kisvárda 1–2, Gyirmót–Dorog 3–2.1. Kisvárda 5 4 1 0 12 – 5 132. MTK 5 4 1 0 9 – 3 133. Nyíregyháza 5 3 1 1 10 – 6 104. Kazincbarcika 5 3 1 1 7 – 8 105. Cegléd 5 3 0 2 7 – 5 96. Békéscsaba 5 2 2 1 6 – 2 87. Gyirmót 5 2 1 2 9 – 9 78. Győr 5 2 1 2 6 – 6 79. Szeged 2011 5 2 1 2 5 – 6 710. Zalaegerszeg 5 2 1 2 7 – 9 711. Soroksár 5 1 3 1 4 – 4 612. Budaörs 5 1 2 2 12 – 11 513. Dorog 5 1 2 2 9 – 9 514. Budafok 5 1 2 2 4 – 5 515. Mosonmagyaró. 5 1 2 2 5 – 7 516. Szolnok 5 1 2 2 4 – 6 517. Vác 5 1 2 2 3 – 6 518. Siófok 5 1 0 4 4 – 10 319. Sopron 5 0 3 2 1 – 4 320. Csákvár 5 0 2 3 4 – 7 2