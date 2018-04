Erősek voltak mentálisan

Makó–Rákosmente 2–1 (0–1)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 23. forduló. Makó, 250 néző. Vezette: Tamási Patrik – közepesen (Nyerges, Zsákai).

Makó: Füstös 8 –, Kasuba 7, Tóth I. 5–2=3, Juhász Gy. 5, Sirokmán 6 – Gémes 4 (Varga R. 6, 54.), Lipták Á. 6, Bánóczki 5 (Tóth T. 6, 61.), Molnár J. 7 – Széll K. 6 (Mezei –, 77.), Babolek 7. Edző: Méhes Tibor.

Rákosmente: Ordasi – Simita, Nyúl, Kerék (Forgács, 61.), Maka, Dóczi, Bujbáczi (Tóth P., 46.), Kovács (Sárossy, 55.), Vattai, Czerman, Pendl. Edző: Helm András.

Gólszerzők: Molnár J. (56.), Babolek (63.), ill. Pendl (14.).

Sárga lap: Lipták Á. (18.), Molnár J. (70), Varga R. (91.), ill. Tóth P. (76.).

Kiállítva: Tóth I. (65.).



Belealudtak az első félidőbe a hazaiak, és egy védelmi fegyelmezetlenségből szöglet után kaptak gólt a 14. percben. Helyzetekig eljutott a Makó már az első játékrészben is, Széll Kristóf egy lövése a kapufán csattant, de mindezek ellenére ekkor még nem volt igazi átütőerő a hazai támadásokban.



A szünet után rögtön megfordította az állást a vendéglátó. Az 56. percben Széll passza után Molnár 16 méterről rúgta a hosszú alsóba a labdát, majd a 63.-ban Babolek Zoltán rázta le a védőjét a tizenhatoson belül, és talált be higgadt mozdulattal a kapus mellett.



Az előny ellenére rendkívül nehéz utolsó huszonöt perce volt Méhes Tibor edző együttesének, mivel Tóth Imre kézzel kapott bele egy labdába, így második sárga lappal kiállította a játékvezető. Több nagy lehetősége is volt a Rákosmentének az egyenlítésre, azonban Füstös Krisztián jól állta a sarat. A makói kapus két-három tiszta ziccert kivédett, így nyerni tudott csapata, amely szombaton Dunaújvárosba látogat.



Méhes Tibor: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, még akkor is, ha nem szemet gyönyörködtető játékkal tettük ezt. Fontos győzelem arattunk. A mentális erőnket mutatja, hogy vert helyzetből álltunk fel, és emberhátrányban játszottunk majdnem fél órát.



A bajnokság állása

1. Pécs 23 16 3 4 54 – 19 51

2. Tiszakécske 23 15 5 3 53 – 26 50

3. Iváncsa 23 14 5 4 47 – 30 47

4. Dunaújváros 23 14 2 7 39 – 28 44

5. Dabas 22 12 3 7 39 – 25 39

6. SZEOL SC 23 12 3 8 28 – 24 39

7. Szentlőrinc 23 10 5 8 33 – 29 35

8. Szekszárd 23 8 8 7 29 – 34 32

9. Paks II. 22 9 3 10 30 – 32 30

10. Rákosmente 23 7 4 12 24 – 33 25

11. Honvéd II. 22 7 3 12 31 – 33 24

12. HFC 22 6 5 11 26 – 38 23

13. Kozármisleny 23 6 4 13 19 – 35 22

14. Makó 23 5 6 12 22 – 45 21

15. Mórahalom 23 3 7 13 26 – 41 16

16. Vecsés 23 2 6 15 13 – 41 12