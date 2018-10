Fábián Fanni vitte a prímet: remekeltek a Csongrád megyei úszók a budapesti világkupán

Büszke szegediek. Csongrád megyéből a Haász SZUE indult a legnépesebb csapattal a világkupán.

Elképzelni is nehéz, mi minden járhat egy tizenéves tehetség fejében, amikor hazai közönség előtt „bedobják a mély vízbe", hogy olimpiai érmes klasszisok között álljon rajtkőre. Csongrád megye úszói közül 25 ifjú sportolónak adatott meg ez a lehetőség a világkupa budapesti állomásán. Érezhető volt, hogy a legfiatalabbak kicsit megszeppentek, de nem az eredmény, hanem a hasznos tapasztalat és az életre szóló élmény megszerzése volt a lényeg számukra. A „nagyobbak" pedig akár bele is szólhattak a példaképek versenyébe.Így tett például a Haász SZUE egyik húzóneve, Fábián Fanni is, ő úszta nemzetközi mércével a legtöbb kimelkedő időt. A kétszeres junior Európa-bajnok közel állt ahhoz, hogy ott legyen a vk első döntőjében: 400 méter gyorson 9. helyen végzett. Az olimpiai bajnok Mireia Belmonte mindössze 11 századdal (!) előzte meg a szegedi sportolót, így ő még fináléba jutott, Fábián viszont nem, aki később „visszavágott": a spanyol klasszist 200 méter gyorson sikerült megelőznie. A szegediektől Vas Luca is nagyot alkotott, hiszen 800 méter gyorson megnyerte a délelőtti selejtezőt – ebben nem szerepelt a nyolc legjobb idővel nevező döntős –, majd a finálé után kiderült, hogy összesítésben a 8. helyen végzett. Farkas Tamás 1500 méter gyorson elért 11. helye is megsüvegelendő.Sokan kíváncsiak voltak az egyik legnagyobb hazai tehetségként számon tartott Ugrai Panna szereplésére: a Hód Úszó SE reménysége 100 méter vegyesen 27., 100 méter háton 22., 200 méter vegyesen a 20., 200 méter háton pedig a nagyon előkelő 12. helyen végzett – és mindezt 14 esztendősen érte el. Ha így folytatja, még sok ilyen eseményen indulhat.A NICS-HSÚVC színeiben Szőke Zita indult a legtöbb számban, kiemelkedő volt az 50 méter gyorson elért eredménye, hiszen harmadik legjobb magyarként 21. lett, az országos korosztályos csúcstól fél másodpercre volt, majd a zárónapon 50 méter mellen rutinosabb válogatott kerettagokat megelőzve 17. lett. A vásárhelyiek 4×50 méteres mix vegyesváltóban a Süli Ákos, Szilágyi Csaba, Batta Orsolya, Szőke Zita összeállítású négyessel a dél-afrikai kvartettet is megelőzve 12. helyen zártak.A Szentesi Városi Úszó Club színeiben két ifjú sportoló indult: Csatlós Flóra a 32., Szabó Dániel pedig a 60. helyen végzett 50 méter mellen.