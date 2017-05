Felkészülési állomásnak megfelel

Az idei év első jelentős Maty-éri versenye előtt megtartott sajtótájékoztatón – amelynek a korábbi években megszokott szegedi Corso Café adott otthont – először még az előző esztendő mérlegét vonta meg Sík Márton (33), a DÉMÁSZ-Szeged szakmai igazgatója.



– 2016 még akkor is jól sikerült, ha a két riói résztvevőnk közül egyik sem volt olimpiai induló – mondta a korábbi világbajnok kajakos. – Az utánpótlásban viszont valamennyi korosztályban volt nemzetközi résztvevőnk és érmesünk. Az idei cél, hogy az utánpótlás-eredmények mellé a felnőttek is felzárkózzanak.



Ehhez az első lépcsőfok az a hétvégi szegedi verseny, amely ugyan csak a május 25–28. közötti világkupa-indulásról dönt, ám remek felkészülési állomás is a későbbi Európa- és világbajnoki válogatókra.



– Munkás, dolgos napokkal, egy kis betegséggel a hátam mögött érkeztünk el ehhez az állomáshoz – nyilatkozta a kenus Bodonyi András (22), aki nem titkoltan szeretne a C1 1000 méteres számban visszavonult kiválóság, Vajda Attila nyomdokaiba lépni, mégpedig annak korábbi edzőjével, Vécsi Viktorral. – Ebben a számban Vasbányai Henrik és Kiss Tamás az elsődleges rivális. Munkából futok neki a ragsorolónak, és szoros versenyben harcban szeretnék lenni az egyes indulásért.



Aki biztos nem lesz ott a hétvégi versenyen, az a szegediek kétszeres világbajnok kajakosa, Kárász Anna (25).



– Nem indulok, de a Maty-éren szurkolok majd a klubtársaimnak – mondta Kárász. – Ha Szegeden vagyok, mindig jól vagyok, és az egészségi állapotom is jól áll a vállműtét, majd az elkezdett felkészülés után. Erősen közelítek a százszázalékos állapotomhoz, de türelmes vagyok. Nehéz lesz kibírni, hogy csak a partról figyelem a többieket, de tudatában vagyok a jelenlegi állapotomnak. Amúgy pedig elég sokat tanultam a türelemről a sérülésem kapcsán... Az idei célom, hogy az egészségi állapotom jusson el olyan szintre, hogy az edzéseken ne legyen gondom. És a stopperóra már valós ellenfél.



A május 25–28. közötti világkupán közel hetven ország 1000 versenyzője indul – a magyarok hagyományos ellenfelei közül Németország, Oroszország, Ausztrália, Portugália vagy Spanyolország mellett olyan országok sportolói is eljönnek, mint Uruguay, Mozambik, Namíbia vagy éppen Irán.