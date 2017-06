Floratom Szeged: éremről álmodnak

A program



A négyes döntő programja, szombat, elődöntők, férfiak, 10: Pécs–Floratom Szeged AC Probart, 15: Celldömölk– Szécsény, vasárnap, 10: bronzmérkőzés, 15: döntő.

Harmadszor rendeznek négyes döntőt a férfi asztalitenisz extraligában, a legjobbak között második alkalommal lesz ott a Floratom Szeged AC Probart. Az új lebonyolítási forma 2015-ös csúcseseményéről még kicsivel lemaradt a szegedi gárda, tavaly a negyedik helyet szerezték meg.– Most sem vagyunk esélyesek – fogalmazott Lukács Levente játékos-edző. – A negyedik helyen kerültünk a szigetszentmiklósi négyes döntőbe, ezzel a bajnokság előtti célkitűzésünket teljesítettük. Természetesen szeretnénk érmet nyerni, de ez csak bravúrral jöhet össze. Minden évben erősebb a bajnokság, sokanigazolnak haza külföldről, ezért nagy dolog, hogy ott vagyunk a végjátékban.A Floratom az alapszakaszt megnyerő Péccsel kezd az elődöntőben. Az ellenfélnél szerepel a bajnokság két legjobban teljesítő játékosa, a világbajnokságot is megjárt Nagy Krisztián, valamint Demeter Gyárfás Lehel.– Az alapszakaszban kétszer kikaptunk tőlük, ez a Celldömölkre is igaz, a Szécsényt viszont megvertük hazai pályán. A Vitsek Iván, Gerold Gábor, Timafalvi Gergő hármassal állunk fel, mindenki külön edzésekkel készült az eseményre. Szegedről sokan jönnek nekünk szurkolni. Tavaly Pécsett több száz néző előtt játszhattunk, most is remek hangulat várható – tette hozzá Lukács Levente.