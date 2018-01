Futsalosok nyertek: Budaörsi siker a Rend-Mobil Kft. VI. Pro Ligán

Tizenkét csapat részvételével a kisteleki sportcsarnokban professzionális labdarúgók számára rendeztek kispályás labdarúgótornát immár hatodik alkalommal. Az eddigi legsikeresebbet, mivel az ország legjobbjai érkeztek a kisvárosba. A három Csongrád megyei együttes közül ketten is a negyeddöntőig jutottak. A GLB a döntős After ellen 1–1-es rendes játékidő után büntetőkkel 2:0-ra kapott ki, Jova Levente két hétméterest is hárított. Az NB III-as Makóra épülő Euroform 2000 Kft. a Viktor Security ellen esett ki. Gémes Bencéék 0–2-ről egyenlítettek, végül 4–2-es vereséget szenvedtek, a csoportkörben szintén a legjobb 8 között búcsúzó címvédő Buga Teamet viszont legyőzték.



A tornát megnyerő Aramis kiélezett elődöntő után jutott a fináléba. A két többszörös válogatott futsalost is csapatukban tudó budaörsiek Fekete Róbert és Frank Tamás rutinos játékával szétlövést követően jutottak a döntőbe, ahol a torna két legjobb és legszebben játszó együttese találkozott.



Minden passznak, párharcnak jelentősége volt. Látszott ez az Afteren és az Aramison is a fináléban, amely magas színvonalú kiélezett játékot és gól nélküli első húsz percet hozott. A második félidő derekán jutott előnyhöz az Aramis, amelyet követően az After a kapusát, Jovát is bevonta a támadásaiba. Ziccerekből több is kialakult, az egyenlítés azonban nem sikerült, míg az Aramis kétszer is betalált az üres kapuba, így 3–0-s, megérdemelt sikert aratott, és megnyerte az 500 ezer forint pénzjutalmat.



Rend-Mobil Kft. VI. Pro Liga, negyeddöntők: GLB–After 1–1, hétméteresekkel 0:2, Viktor Security–Euroform 2000 Kft. 4–2, PFF-Szántó–Mates Team 4–1, Aramis Mad Dogs–Buga Team 0–0, hétméteresekkel 3:1. Elődöntők: After–Viktor Security 3–0, PFF-Szántó–Aramis Mad Dogs 1–1, hétméteresekkel 2:3. Bronzmérkőzés: Viktor Security–PFF-Szántó hetesekkel 3:2. Döntő: After–Aramis Mad Dogs 0–3. A torna különdíjasai, a legsportszerűbb csapat: Mates Team, a legjobb kapus: Tajti Bence (Aramis Mad Dogs), a legjobb játékos: Vass Patrik (After), gólkirály: Berki István (Viktor Security) 7 góllal.



A győztes csapat névsora: Tajti Bence, Soós Arnold, Cseri Gergő, Fekete Róbert, Kiprich Dániel, Bognár Bence, Frank Tamás, Kulcsár Gábor, Sámson Zoltán, Büki Baltazár, Gáz Tibor, Balogh László. Csapatvezetők: Demény Gábor és Soós Ferenc.