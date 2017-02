Győzelemmel kezdett Kuntics

Cegléd–SZEOL SC 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB II, 21. forduló. Cegléd, 200 néző. Vezette: Nagy Róbert – jól (Punyi, Berényi).

Cegléd: Mursits – Fürjes, Preklet, Farkas A., Nagy S. – Albert Á. (Asztalos, 72.), Takács P. – Tóth L., Fröhlich, Tihanyi (Kovács L., 64.) – Szabó V. (Karacs, 72.). Edző: Nagy Mihály.

SZEOL SC: Prokop 7,5 – Gál Sz. 7, Ikonomu 7, Fehér I. 7,5 – Buzási 7, Mendebaba 7 (Lévai, 77.), Ferkó 7,5, Vágó L. 7,5, Makszimovics 6 (Grünvald, 60., 7) – Nagy R. 8 (Mihály, 85.) – Péter 7,5. Edző: Zoran Kuntics.

Gólszerző: Nagy R. (72.).

Sárga lap: Fröhlich (16.), Fürjes (53.), ill. Vágó L. (35.), Nagy R. (45.), Gál Sz. (46.).

NB II, az állás

1. Soroksár 21 12 5 4 38 – 20 41

2. Puskás A. 21 11 6 4 37 – 29 39

3. Mosonmagyaró. 21 11 4 6 34 – 19 37

4. Balmazújváros 20 11 4 5 24 – 17 37

5. Békéscsaba 20 11 3 6 30 – 16 36

6. Kisvárda 21 10 5 6 30 – 19 35

7. Vác 21 10 5 6 27 – 20 35

8. Szeged 2011 21 8 7 6 27 – 15 31

9. Zalaegerszeg 21 8 7 6 32 – 28 31

10. Szolnok 21 9 3 9 26 – 28 30

11. Nyíregyháza 21 8 5 8 26 – 26 29

12. Sopron 21 7 8 6 24 – 23 29

13. Csákvár 21 6 9 6 27 – 31 27

14. Dorog 21 7 5 9 22 – 26 26

15. Siófok 21 7 3 11 23 – 30 24

16. Budaörs 21 7 1 13 16 – 34 22

17. Kozármisleny 21 6 4 11 19 – 26 22

18. Cigánd* 21 5 5 11 14 – 33 17

19. Cegléd 21 4 3 14 26 – 38 15

20. SZEOL SC 21 4 2 15 11 – 35 14

* A Cigándtól három pont levonva.

Így kell bemutatkozni. Zoran Kuntics az első tétmérkőzésén ült a SZEOL SC kispadján, és rögtön három pontot szerzett a csapata Albertirsán a Cegléd ellen.Pedig a hazaiak alaposan beerősítettek a nyáron, NB I-es múltú (Békéscsabáról a kapus Mursits, az U19-es világbajnoki bronzérmes Takács, a Vasasból Preklet érkezett) játékosokat is igazoltak, azaz komolyan gondolják a bennmaradást. Tegyük hozzá, a SZEOL kezdőjében is négy újonc kapott helyet Prokop, Gál, Fehér és Ferkó személyében, később pedig beállt még Mihály is.Az első félidőben ennek szellemében nyomást is gyakoroltak a szegediekre, akik viszont becsülettel állták a sarat, egyszer pedig a kapufa segített.A második félidőben jött a vendéggól, amikor Nagy Richárd szerzett vezetést a vendégeknek.A SZEOL SC ezzel megszerezte első idegenbeli győzelmét az NB II-ben, és reménykedhet a bennmaradásban.A SZEOL SC vasárnap 14 órakor az SZVSE-pályán a negyedik helyen álló Balmazújváros együttesét fogadja a 22. fordulóban.