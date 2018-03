Hosszabbított a Szedeák edzője és válogatott játékosa is

Ahogy azt a Naturtex-SZTE-Szedeák hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette: a csapat vezetőedzője, Andjelko Mandics két évvel, 2020-ig hosszabbított, míg a klub válogatott erőcsatára, Juhos Levente újabb egy évre, a 2018-19-es szezon végéig írt alá a Szedeákhoz. Kardos Péter , a klub elnöke elmondta, nehéz időszak áll mögöttük, hiszen több kulcsjátékosuk is sérült volt, átlagban minden meccsen másfél ember hiányzott a tervezett kezdőötösből, viszont az idei eredmények Andjelko Mandics munkáját dicsérik. - Egy nagyobb rotáció mellett a fiatalok beépítésében állapodtunk meg Andjelkóval, aki ezt tökéletesen megértette. A fiatalok játékperce 33%-al nőtt, bár ebben Juhos Levente sérülése is közrejátszott. Az edző pontosan megértette az elvárásokat, ezért természetes volt számunkra, hogy hosszabb együttműködésben gondolkodjunk vele - fogalmazott a klub elnöke, aki hozzátette, a döntéssel üzennek a szponzoroknak és a szurkolóknak is, mert folytatják az elkezdett koncepciót.Andjelko Mandics tavaly nyáron érkezett a csapathoz, mint kitért rá, nagyon jól érzi magát a Tisza partján, így hamar egyezségre jutottak. - Minőségi és jó kosárlabdát játszunk, sok munka vár még ránk ebben a szezonban. A dolgomat könnyebbé tette, hogy a csapat szinte ugyanaz volt, mint tavaly, de a srácok nagyon jól megértik a filozófiámat. Szeretek lehetőséget adni a fiataloknak, de ez egyben felelősség is - mondta a tréner.Juhos Levente számára nehezen teltek az elmúlt hónapok, hiszen sérülése miatt nem játszhatott a Szedeákban, de a héten már teljes értékű munkát végezhet, egyúttal bízik benne, hogy szerdán már ott lehet a Kaposvár ellen. Az erőcsatár negyedik évét kezdi meg jövőre a Szedeáknál. - Én sem gondoltam, hogy ennyire hosszú távú dolgot kezdek meg, amikor ideérkeztem. Örömmel fogadtam, hogy újra bekerültem a válogatottba, próbálok segíteni a csapatnak a szezon hátralévő részében, bízom benne, hogy jövőre ugyanott folytatom majd, ahol idén kénytelen voltam abbahagyni. A mai sportvilágban ez ritka, hogy egy ilyen sérülés után nem sürgettek, a biztonságos visszatérésem volt az első - nyilatkozta az erőcsatár, aki bízik benne, hogy Mandiccsal való maradásuk arra sarkallja a többieket is, hogy maradjanak Szegeden. ​Bonifert Domonkos ügyvezető elmondta, szeretnék, ha minél hamarabb kialakulna a jövő évi csapat gerince, de az U20-as bajnokságban jól szereplő magyar fiatalokat is szeretnék megtartani. Az U20-as csapat edzője, a klub korábbi játékosa, Kiss Zsolt kitért rá, fontos meccsek várnak a Szedeák fiataljaira, és ha jól sikerülne a heti két mérkőzés, akkor lassan biztossá válna a nyolcas döntőbe való részvétel. - A csapat gerince a felnőttekkel edz, ez pedig nagyon látszik rajtuk. Nem érzik nyűgnek az utánpótlás-meccseket, csak jót tudok mondani a hozzáállásukról. Az eredményeik önmagukért beszélnek, összeért a társaság, remélem szép másfél hónap vár még ránk - tért ki az U20-asok idei szezonjára Kiss Zsolt.A Naturtex-SZTE-Szedeák szerdán 18 órától a Kaposvárt fogadja az újszegedi sportcsarnokban.