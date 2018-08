Irány az OB II: újra lesz szegedi felnőtt jégkorongcsapat

A másodosztályban indulnak. Fotó: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

A szegedi csapat két kihagyott szezon után szerepel újra a felnőttek között, aminek a sikeres utánpótlás-nevelés tette le az alapjait.– A legutóbbi két szezonban azért dolgoztunk, hogy legyen egy olyan csapatunk, amely szegediekre épülve indulhat el az OB II-ben. Rengeteg szurkoló kérdezgette, mikor tud újra meccsre járni a műjégpályára, ez a lehetőség ősszel megvalósul – mondta Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű szakosztály-igazgatója.– Mivel az utánpótlásban megháromszorozódott a gyereklétszám, mindenképp szerettünk volna nekik példát állítani. Számukra is motivációt jelent majd, ha meglátják, milyen remek hangulat van a meccseken, lesznek példaképek és remélhetőleg parázs, közönségcsalogató hoki. A létesítmény annyit fejlődött az utóbbi két évben, hogy szintén megérdemel egy felnőttcsapatot, nem beszélve a nézőkről, drukkerekről – tette hozzá.Az OB II-es bajnokságban, amely az Erste Liga után a magyar másodosztályt jelenti, várhatóan hét együttes szerepel majd, a szegediek mellett a Zalaegerszeg és a Jászberény, valamint a MAC, az UTE, a Kanadai Magyar Hokiklub és a Fehérvár tartalékcsapata.A szegediek edzője Prakab Gábor lesz, aki emellett folytatja a munkáját a klub utánpótlásában is. A keretben, amely másfél hete edz, az U18-as és U20-as korosztály tagjai, a jelenleg is a klubhoz tartozó utánpótlásedzők és régebbről ismert, a játékot újrakezdő hokisok kapnak majd helyet.