Jönnek a fiatalok: ma 14.30-kor kezdődik a kajak-kenu világkupa

– Három éve nem volt világkupa a szegedi Maty-éren, hiányzott már?



– Egyértelmű igen a válaszom. Szeretem a hazai rendezésű eseményeket. A világelitet vendégül láthatjuk, és a magyar csapat a saját, nem is akármilyen szegedi közönsége előtt versenyezhet. Megtisztelő, hogy a következő három évben egyaránt lesz nemzetközi világesemény a Maty- éren.



– Életkorilag ez egy egészen más, fiatalabb csapat, mint amelyik legutóbb látható volt a Maty-éren...



– Az olimpián is sok fiatal szerepelt, ami ugyan az eredményesség rovására mehetett, de ez egyáltalán nem gond, hiszen így is fantasztikusan zártuk Riót. A rangsorolón és az első, portugáliai világkupán is látható volt, hogy sok- sok fiatalnak stabilizálódott a helye a mezőnyben. Megállíthatatlanul jönnek fel. Nem biztos, hogy annyi aranyat nyerünk, mint korábban, de az érmekért harcban lesznek ezek a fiatalok is. Egy határozott úton haladunk, amelynek a végállomása Tokió, és ahova Szegeden át lehet eljutni – a két világkupa után 2019-ben a világbajnokság révén.



– Van elvárás a válogatottal kapcsolatban?



– Ez az év a próbálgatások, a fiatalok beépítésének éve. Világkupáról világkupára új egységek, formációk mutatkoznak be, ezért nincs külön elvárás. Rašicében, a vb-n szeretnénk a múltunknak megfelelően szerepelni, de Kozák Danuta és Csipes Tamara gyerekvállalása, amelynek természetesen örülünk, Kárász Anna felépülése, Szabó Gabriella betegsége mind nehezítő körülmény. Hat-nyolc érmet még így is biztos szerzünk, és úgy is, hogy kevesebb a szám, mint a vb-n. A világkupaprogramot a nemzetközi szövetség állította össze, ezért szerepel 22 szám a műsorban, benne egy új, ez pedig a főlelátó előtt zajló 6×500 méteres kajakos és kenus váltó.



– Hol a helye a világban a magyar kajak-kenunak?



– Rióban megmutattuk, hogy a legjobbak között vagyunk, és az éremtáblázat dobogós pozícióját tartjuk. Annak örülök, hogy az elmúlt évek ifjúsági tehetségei közül többen is itt vannak már: Mozgi, Kuli, Kopasz, Lucz, Balla mind bizonyított a felnőttek között. Továbbra is imádom viszont a rutinos, 39 éves Kammerer Zoltán kajakozását...