˝Karcsi bácsi˝ - Ma lenne 75 éves Lihotzky Károly vízilabdaedző

A fél város ismerte, nála tanult úszni. Én is ebbe a táborba tartoztam. A már nem létező Deák Ferenc Óvoda gyermekeként az újszegedi Partfürdőn sajátítottam el az első kartempókat. Először féltem tőle. Nagy és erős hangja volt, rekedtes. „Jó ég! Ez keresztben lenyel, ha nem jól csinálom!" – gondoltam magamban.



Nem jött be a félelmem. Egy jó humorú, életvidám embert ismertem meg benne. Megtanultam úszni, imádtam az óráit, ha ügyesek voltunk, mindig játszottunk, mehettünk csúszdázni, sokszor megnevettetett bennünket.

Ez a hivatástudat végigkísérte a pályáját. Vízilabdaedzőként számtalan tehetséget adott Szeged városának. Csak néhány név: Molnár Tamás, Fodor Rajmund, Szabó Zoltán, Kiss Csaba, Mód Péter, vagy éppen gyermeke, Lihotzky Károly, és még sorolhatnánk azokat a kiváló pólósokat, akik sokat köszönhettek Karcsi bácsinak, mert mindenki csak így hívta.



Élete volt a vízilabda. Éppen ezért gondolta úgy, hogy létrehozza a Szegedi Vízipóló Sulit. Azt a klubot, amely követi azt a hitvallást, amelyet Lihotzky Károly képviselt. Az SZVPS vezetése komoly munkába vágta a fejszét, ennek az eredménye évek múlva jelentkezik, hiszen a klub alapítójához hasonlóan ők is az alapoktól kezdtek el építkezni. Új tehetségek bontogatják a szárnyaikat, úgy, ahogyan évtizedekkel ezelőtt tették éppen Molnár Tamásék. Példamutató az a magatartás, amelyet az SZVPS képvisel. Nem feledi a nagyjait a klub. Minden játékos nadrágján ott virít az „LKL" felirat. Két legendás edzőjükről, Lihotzky Károlyról és Kiss Lajosról emlékeznek, így minden meccsen velük van a két nagyszerű tréner.



Ma pedig közösen, együtt emlékeznek délben az újszegedi sportuszodában Karcsi bácsiról.



Ez is példa lehet mindenkinek! Csak követni kell!