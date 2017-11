Kék Mókus- kupa: zajlik a nevezés

Az esemény a 31. Kék Mókus-kupa kísérőrendezvénye lesz december 2–3-án, amelyre 12 csapatot hívtak meg. Ezenkívül még további nyolc női klub is felkérést kapott, hogy szerepeljen az eseményen.



Ami fontos: a két torna, azaz a klubcsapatok kupája és a Kék Mókus-kupa között szabad az átjárás. Aki az egyiken szerepel, az szerepelhet a másikon is, bármilyen korosztályról is legyen szó. Éppen ezért tervezték úgy a szervezők, hogy az előbbi eseményt nem ütköztetik a Kék Mókus-kupa eseményeivel. Az utóbbi torna november 25– 26-án startol a +45-ös korosztály küzdelmeivel, majd a további három hét végére maradnak az újabb meccsek.



A Kék Mókus-kupára nevezni november 21-éig az újszegedi sportcsarnok 110-es irodájában lehet még ma 8-tól 13 óráig, hétfőn 8-tól 15 óráig, és a nevezés november 21-én (kedd) 12 órakor lezárul. A nyilvános sorsolás november 22-én (szerda) 17 órakor lesz a sportcsarnok 16-os termében. A döntőnap áthúzódik 2018-ra, hiszen január 7-én (vasárnap) rendezik.