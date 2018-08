Kemény menet lesz: Makón fogadja a Pécset a Szent Mihály FC

Ahogy várni lehetett, vereséggel kezdte mindkét alakulat az első osztályú szereplését: a Szent Mihály FC Diósgyőrben 8–0-ra, a Pécs otthon az MTK-tól 14–0-ra kapott ki.



– Az egész idény talán legfontosabb hazai mérkőzése következik Makón, ahol a helyiek tudják, hogy NB I-es női mérkőzés lesz ma, miközben Szegedről is jönnek szurkolók, hogy biztassanak minket – mondta Hódi Mihály, a Szent Mihály FC vezetőedzője. – Sajnos Szélpál Nóra keresztszalagja teljesen ártalmatlan helyzetben az egyik edzésen elszakadt, most azon vagyunk, hogy minél hamarabb megműtsék, mert a csapatunk mellett az U19-es válogatottnak is nagy szüksége lesz rá tavasszal. Viszont Szil Tünde játékra jelentkezett, és én még reménykedem, hogy a két bosnyák légiós játékengedélye is megérkezik. Csak a bosnyák szövetségen múlik... A hónap végéig van átigazolási időszak, így a héten még változhatott a Pécs kerete. Nagyon komoly mérkőzést várok, amelyen szeretnénk győzni.



A Szent Mihály FC ellenfelet kapott a magyar kupában: október 20-án az NB II Nyugati csoportjában szereplő Zalaegerszeg otthonába látogat – a másodosztályú bajnokság ezen a hétvégén kezdődik.