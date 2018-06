Kézilabda: a világbajnokság a tét

A magyarok Szlovénia elleni keretének tagja a Veszprém 37 éves jobbátlövője, Nagy László, aki tavaly októberben jelentette be, hogy többé nem lép pályára nemzeti színekben, de a szakmai stáb és a magyar szövetség felkérésére visszatért. Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány kihagyta a csapatból a balátlövő Dzsamali Imant, korábbi vagy jelenlegi sérülése miatt pedig az irányító Császár Gábor, a balátlövő Faluvégi Rudolf és a kapus Borbély Ádám sem szerepelhet ma 20 órától Koperben, illetve jövő szerdán 19 órától a veszprémi visszavágón. Ott lesz viszont a keretben a magyar bajnok MOL-PICK Szeged három játékosa, Balogh Zsolt, Bánhidi Bence és Bodó Richárd.



Vranjes szerint jó védekezésre és higgadtságra lesz szüksége a válogatottnak.



– Jó, hogy korábban el tudtuk kezdeni a felkészülést, Bosznia ellen mérkőzést is játszottunk, a siófoki edzőtáborban pedig jó formába lendült a csapat – mondta a svéd szakvezető az MTI-nek. – Az első meccs nagyon fontos lesz, jól kell védekeznünk, és higgadtnak kell maradnunk a döntő pillanatokban, főleg az utolsó 10-15 percben. A mérkőzés első szakaszában nagy lesz a nyomás, az ellenfelünk nagyon sokat fut, és agresszíven játszik, de szerintem ezt tudjuk majd kezelni – fogalmazott. Hozzátette, az egység az erősségük. A tapasztalt játékosok, Nagy László és Ilyés Ferenc segítenek, és az egész csapat a jövőért küzd.



Az előző vb-n bronzérmes, a januári Eb-n pedig nyolcadik helyezett szlovénok keretében szerepel a Veszprém és a bajnok MOL-PICK Szeged beállója, Blaz Blagotnisek és Matej Gaber, valamint a veszprémiek jobbszélsője, Gasper Marguc is, de térdfájdalmak miatt kimaradt például a balátlövő Nik Henigman, aki nyártól a Szeged játékosa lesz. Gaber kijelentette, előny lehet számukra, hogy ellenfelük játékosainak többségét jól ismerik, a magyarok viszont nem mondhatják el ugyanezt róluk.



– Mi vagyunk az esélyek, de ők sem lesznek megszeppenve. Mindent megtesznek majd, hogy legyőzzenek bennünket, ám kétségtelenül nagyobb nyomás alatt vannak, mint mi. Jók vagyunk, megfelelő taktikával rendelkezünk, ezért nyugodtnak kell maradnunk – nyilatkozta a beálló.