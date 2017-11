Ki kell mászniuk a gödörből - Balogh Zsolt szerint a csapategység példás a MOL-PICK Szegednél

Ma Komlón bajnoki



Ma 18 órakor a K&H férfi kézilabdaligában a 9. fordulóban Komlón lép pályára a MOL-PICK Szeged csapata. A hazai együttes jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, 10 pontot gyűjtött. A lejátszott nyolc meccsen ötször nyert, háromszor vereséget szenvedett. A Szeged 8 meccséből hetet megnyert, egyszer, a Veszprém ellen vereséget szenvedett, 14 pontjával a listavezető Telekom Veszprém (16) és a Balatonfüred (16) mögött a harmadik helyen áll. A PICK-ből mindenki egészséges. A delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.

A MOL-PICK Szeged szurkolóinak véleménye a Löwen meccs után



– Egyszerű játék a kézilabda, ha jó a védekezésed, és van egy jó kapusteljesítményed, akkor te nyersz. Valami nincs rendben a csapattal!

– Szomorú voltam a meccsen, értetlenül szemléltük a többiekkel a mérkőzést. Nem vagyok szakértő, de nem lehet felkészülni a 7 emberes, két beállós támadásokra? Két nagyon fontos hazai meccs ment el rövid időn belül. Én mindennek ellenére bízom a csapatban.

– Nem kell a csapatot temetni, majd a mester összerakja. Lesz ez még jobb, remélem!

– Nagyon sajnálom a csapatot. Tessék végre felállni és játszani.

– Nagyon fáj ezt leírni: a Löwen azt csinált, amit akart, a Szeged örülhet, hogy ennyivel megúszta. Semmilyen csapat ellen, így a Löwen ellen sem elég néhány lelkes játékos – gondolok itt Zsitnyikovra, Bánhidire, Gorbokra, Bodóra –, csapatjáték kellene. A szélsőink szinte labdát sem kaptak, középen erőltettük a játékot.

– Tényleg nem bántani akarom a Szegedet, de amint bejön egy-két hiba a begyakorolt figurák során, vége a csapatnak... oké, hogy Pastor-rendszer, meg mit tudom én, de az improvizatív játékot nem biztos, hogy teljesen ki kell ölni a csapatból!

– Borzasztóan mélyponton vagyunk mentálisan, ez tisztán látszik. Nem létezik, hogy a Vardar elleni meccs után ennyire tudásunk alatt játszunk, és mégis... Érthetetlen, hogy mi történt a csapatunkkal. Kapusteljesítmény és védelem nélkül esély sincs a győzelemre. 34 kapott gól? Borzasztóan csalódott vagyok!

Sima volt, mint a Balaton szélcsendben. A Löwen könnyedén gyűjtötte be a 2 pontot a MOL-PICK Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Úgy nyert 34–31-re, hogy végig vezetett. A magyar együttes komoly gödörbe került.– Sok helyről hallottam a meccs előtt – kezdte a beszélgetést Balogh Zsolt, a MOL-PICK Szeged válogatott átlövője –, hogy gödörben vagyunk. Én nem gondoltam így, mert egy vereség miatt nem kerül ilyen helyzetbe egy csapat. A Veszprém-meccs előtti időszakban jól és eredményesen játszottunk, tehát egy mérkőzés, egy vereség nem a gödör alját jelenti. Most viszont változott a helyzet. A Löwen elleni kudarc után tényleg mélypontra kerültünk, nem tudtuk túltenni magunkat a Veszprém elleni vereségen, nagyon rosszul játszottunk a német bajnok ellen is.Balogh Zsoltnak sem ment a játék. A jobbátlövő keveset vállalkozott, pedig a MOL-PICK egyik meghatározó játékosa.– Érzem én is, hogy nem megy a játék. Nincs önbizalmam, most azon dolgozom, hogy megtaláljam a jó formám. Mindig előre tekintek, szerencsére jönnek az újabb meccsek, amelyeken javíthatunk. Amióta Szegeden vagyok, nem is emlékszem arra, hogy zsinórban kétszer egymás után ilyen rosszul játszottunk.A csapategység ilyen helyzetben nagyon fontos. Csakis együtt lábalhat ki a hullámvölgyből a társaság.– Ebben van az erőnk, hiszen nagyon összetartók vagyunk. Nálunk nincs széthúzás, együtt van a csapat. Ezt a helyzetet közösen kell megoldanunk, és erre képesek vagyunk.A Löwen 60 percen keresztül kiválóan játszott, a Szeged nem találta a 7–6 elleni játék ellenszerét.– Sokat készültünk arra – zárta a beszélgetést Balogh Zsolt –, hogy ezt játsszák majd a németek. Iszonyat nehéz így védekezni, és most Andy Schmid brutál jó napot fogott ki. Ő egy remek játékos, és ha neki nagyon megy, akkor tarthatatlan, a góljai mellett szórta a gólpasszokat. A svájci játékos volt a mezőny legjobbja. Komoly munka vár ránk, csak összetartással tudunk kilábalni a hullámvölgyből. Én is dolgozom magamon, hogy újra a régi legyek.