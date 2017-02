Kielce-MOL-Pick Szeged online 18 órától

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 13. forduló, Hala M.O.S.I.R Kielce Aréna. Vezeti: Kurgatic, Wetterwik (svédek).Szmal - Djukics, K. Lijewski, Bombac, Aginagalde 2, M. Jurecki, Strlkek 3. Csere: Chrapkowski, Kus. Vezetőedző: Talant Dujshebaev.Sierra - Pedro, Buntic 1, Blazevic, Petrus, Skube, Källman. Csere: Balogh 1/1, Gorbok 1, Bánhidi.Juan Carlos Pastor.0, ill. 1/1.Aginagalde forog le Källmanról 5-3.Buntic 4-3.Bombac találja meg Aginalgaldét 4-2.Gorbok kíméletlenül 3-2.Strlek ezúttal a szélről 2-1. Bunticot blokkolják, Strlek lerohanásból 3-1.Balogh hetesből 1-1.a Kielce kezdte a mérkőzést, rögtön Strlek lövi az első gólt 1-0.a hazaiaknál sem egészséges mindenki, a németekkel Eb-győztes Reichmannra és a lengyel Jurkiewiczre sem számíthat Dujshebaev.kezdődik a bemutatás. Nálunk először van BL-meccskeretben Nagy Martin, mivel Marin Sego a Vardar ellen lábszársérülést szenvedett.készülődünk.

Már a kielcei arénában a MOL-Pick Szeged. Totális telt ház lesz. A hazai szurkolók egy hihetetlen látványos élőképpel készülnek, amelynek a fő üzenete az lesz, hogy a lengyel-magyar már évszázadok óta jó barát.

Szép napot mindenkinek Kielcéből. Sok minden nem történt a csapattal, 9.30-kor volt ébresztő, majd reggeli. Innentől azonban felgyorsulnak az események. 11 órakor közös séta, majd videózás, taktikai értekezlet szerepel a programban. Jól aludt mindenki, többen a Hotel halljában kávéznak, beszélgetnek egymással. A forduló rangadóját vívja a Kielce és a MOL-Pick Szeged, az EHF a hét meccsének választotta a 18 órakor kezdődő találkozót.Kielcében még nem sikerült nyernie a magyar csapatnak, ma is kőkemény feladat lesz a győzelmet megszerezni, mert a lengyelek is zsinórban kétszer vereséget szenvedtek, így Dujsebajev edző be is keményített, a csapat közösen készült a meccsre, mini edzőtáborba vonult.

A mai rangadót svéd játékvezetői páros vezeti, minden magyar szurkoló reménykedik abban, hogy végre korrekt feltételek mellett játszhat majd a csapat.Apropó szurkolók! Szombat este a kielcei hívek vendégül látták - Szegeden ezt tették a MOL-Pick Szeged szimpatizánsok is - a magyar szurkolókat, közösen vacsoráztak egyet, beszélgettek. Jó ezt látni, hogy micsoda barátság alakult ki a két tábor között. Követendő példa lehet mindenki számára.

Minden rendben eddig, túl az edzésen a csapat. A szokásos játékkal kezdődött a foglalkozás, majd taktikai elemeket gyakorolt a MOL-Pick, ez már az élesítés. A Kielce egy másik csarnokban edzett, a lengyelek egy szállodában töltik az éjszakát, senki sem alszik otthon. Ez is jelzi, hogy nagyon komolyan veszik a meccset. Juan Carlos Pastor vezetőedző szokásos beszédét megtartotta az edzés előtt és után. Sok-sok lelkesítő mondattal, amely arra ösztönzi a fiúkat, hogy sikerüljön megszerezni a győzelmet.Nagy Martin izgalommal edzett és készül a vasárnapi meccsre, a fiatal kapus életében először került be a Szeged BL-keretébe. Szerencsére mindenki rendben van, egészséges minden játékos. 213 szegedi szurkoló lesz a lelátón. Több csoport is szerencsésen megérkezett. A Csak előre szurkolói egyesület elnökének, Csapó Attilának ma van a születésnapja. A nagy szurkoló Dean Bombactól, a Kielce játékosától egy dedikált pólót kapott, amit Szűcs Ernő Péter és Szögi Nándor adott át.Ma korán ébredt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, hajnal 5 órakor volt a start az újszegedi sportcsarnoktól. 7 órakor már a Liszt Ferenc reptéren volt a társaság, majd a gép 9 órakor szállt fel. Varsóban 10.10-kor landolt. A lengyel fővárost hó borította, szerencsére nem volt hideg, de a szegedi tavasz után furcsa volt újból a télbe érkezni.A legunalmasabb rész a Varsó-Kielce út. A közel 200 kilométer nagy részét nem autópályán teszi meg a busz, így ha településhez érkeztünk - ebből volt bőven -, akkor bizony az 50-es tempó is gyorsnak számít.Kielce szélén, a megszokott Teczowy Hotelben lakik a csapat. Az ebéd után pihenő következik, majd 17.40-kor indul a csapat edzeni. 18 órától 19.30-ig tart tréninget Juan Carlos Pastor vezetőedző.A 16-os keretben van egy újonc, a fiatal kapus, Nagy Martin először került be a BL-keretbe. Az utánpótlás válogatott hálóőr három NB I-es meccsen is védett már, most Marin Sego sérülése miatt lett csapattag.213 (!) MOL-Pick Szeged szurkoló lesz a lelátón. Többen már megérkeztek Lengyelországba, egy nagyobb csoport Krakkóban tartózkodik már, de Kielcébe is megérkeztek már a Tisza-parti hívek.