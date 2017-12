Kikapott a Vásárhelyi Kosársuli a pécsiektől

Vásárhelyi Kosársuli–PVSK-Kronosz Kiadó 89–98 (24–27, 21–21, 24–31, 20–19)

Férfi kosárlabda NB I B, Piros csoport, 12. forduló. Hódmezővásárhely,

Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Kovács, Radnóti, Lövész.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 31/15, Bálint, Molnár 12, Vas 13/9, Gajics 18. Csere: Horváth 2, Szarka, BÉRES 10/3, Kun 3/3. Edző: Utasi Gábor.

PVSK: DRAGASEVICS 20/12, BÍRÓ 17/6, KRNJAJSKI 19/6, POPGYÁKUNIK 17/9, Kővágó-Laska 12. Csere: Benke 6, Riskó 4, Berkics 3/3. Edző: Juhász Olivér.



A negyedik negyedre is tartogatott izgalmakat a Vásárhelyi Kosársuli–PVSK-Kronosz Kiadó találkozó a férfi kosárlabda NB I B Piros csoportjában: végül a hazaiak legjobbja, Szabó Péter 31 pontja ellenére is a baranyaiak örülhettek, miután az utolsó percekben sem remegett meg a keze a Juhász Olivér által dirigált fiataloknak. 81–81-nél még döntetlent mutatott az eredményjelző, a végén viszont 98–89-es pécsi sikert. A Kosársulinak ezúttal sem ment jól a játék, így egyelőre várat magára a negyedik győzelem a bajnokságban. A vásárhelyieknek idén már nincs több meccsük, legközelebb 2018. január 6-án, szombaton a Nagykőrös otthonában játszanak.



Utasi Gábor: – Már a mérkőzés előtt tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk a Pécs ellen még hazai pályán sem. Az ellenfél fiatal játékosai ezt teljes mértékben igazolták. Hiába dobtunk jó százalékkal, és büntetőztünk hibátlanul, most ez kevés volt. Boldog karácsonyt kívánok mindenkinek!