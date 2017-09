Kupalázban ég Csongrád: 24 év után újra NB I-es csapatot fogadnak

24 éve ünnep volt a kupameccs Csongrádon. Fotó: Délvilág

Huszonnégy éve, 1993-ban játszott legutóbb NB I-es labdarúgócsapat Csongrádon: akkor a magyar kupában a Vasas csak egy hosszabbításban szerzett góllal tudott nyerni a megyei I. osztályú hazaiak ellen. Szerdán 15 órától hasonló összecsapásra lehet számítani: a DVSC szerepel a csongrádi pályán a legjobb 64 közé jutásért sorra kerülő kupameccsen.– Négyszer nyertünk a Vasas elleni összecsapás előtt a sorozatban, kivertük többet között az NB II-es REAC-ot is – emlékezett vissza az 1993-as eseményekre Kiss István, azaz Plútó, aki akkor játékosa volt a csapatnak, most az elnöke. A Délvilág teljes oldalon számolt be az összecsapásról – lapunk holnap is ott lesz Csongrádon.

Szerdán is hasonlóra készülnek Sós Bence (99) csapata, az NB I-es Debrecen ellen.

Fotó: dvsc.hu

– A rendes játékidőt kihúztuk döntetlennel, a hosszabbítást már nem, Zvara a kilencvennyolcadik percben szerezte a győztes gólt. A mostani lebonyolítás szerint a ráadás helyett egyből tizenegyesek jönnének.Sokaknak életre szóló élmény volt az a meccs, rendszeresen szóba kerül, amikor nosztalgiázunk. Kétezer-ötszáz nézőnk volt, annyi ember előtt korábban soha nem játszhattunk. Többen jelezték, hogy szerdán biztosan kijönnek a pályára, olyanok is, akik még soha nem voltak meccsen. Azzal már elégedett lennék, ha ezren lennénk. Készülünk, egyeztettünk a Debrecennel, akiket várhatóan ötven ultra kísér el. Kinyitjuk a sportpálya nagykapujának mindkét szárnyát – erre olyan régen nem volt példa, hogy csak lakatos segítségével tudtuk összehozni – tette hozzá Kiss.

A DVSC kiváló formában érkezik, a legutóbbi négy bajnokijukat megnyerték az NB I-ben. Érdekesség, hogy 24 évvel ezelőtt az a Sós Attila állt a csongrádi kapuban – a nevét akkor még Soósként írta az újság –, akinek fia, Sós Bence jelenleg a Debrecen játékosa.– Biztosan elmegyek a csapattal, de hogy játszom-e, az még nem dőlt el – mondta az ifjabbik Sós, akinek a térdét öt hete műtötték. – Teljesen rendbe jöttem, de az erőnlétem még nem az igazi, maximum fél órát játszhatok. Örülök, hogy továbbvihetem a családi vonalat a kupameccsen, ráadásul szerencsés helyzetben vagyok: a papíron erősebb csapattal próbálunk meg továbbjutni – mondta.A támadó 1994-es születésű, azaz még nem is élt a Vasas elleni találkozó idején. Csongrádot viszont ismeri, sokat volt ott kisgyermekként, és a nyáron edzett is a megyeegyes csapattal, amíg nem indult el a debreceni alapozás.– Az edző, Szűcs Robi és a támadó Rácz Dezső a legjobb barátaim közé tartozik, napi szinten beszélünk a meccsről, üzengetünk egymásnak. Dezső duplázott a hétvégén a Szentes ellen, szólt is, hogy jó lesz, ha odafigyelünk rá. Nem becsüljük le a csongrádiakat, komolyan készülünk, de természetesen szeretnénk továbbjutni – tette hozzá Sós Bence.