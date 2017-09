Labdarúgó szenvedett súlyos balesetet Új-Kishomoknál - játékosáért szorít a Mórahalom

A sportoló segítségére mentőhelikopter érkezett, amely a szegedi új klinika intenzív osztályára szállította, ahol órákon át műtötték, és igyekeztek stabilizálni az állapotát.

Nemrég írtunk arról, hogy autóbalesetben elhunyt a megyei I. osztályú Ásotthalom fiatal, 19 éves játékosa, Andróczki Máté. Most egy újabb szomorú esetről számolhatunk be, amely sportolóval, labdarúgóval történt:a Mórahalom egyik játékosa. Autójával a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő vonat Új-Kishomoknál elsodorta, és az online felületünkön megjelent képek tanúsága szerint több tíz méteren át tolta maga előtt.A Mórahalom holnap 16 órától a labdarúgó NB III Közép csoportjában Tiszakécskén lép pályára. A szakvezetés egyeztetett a Magyar Labdarúgó-szövetséggel, illetve a csapat is megbeszélte a történteket, és abban maradt minden érintett fél, hogy lejátssza a mérkőzést a Mórahalom.– Tartjuk a kapcsolatot egymással, folyamatosan próbálunk friss információkat hallani a játékosunkról, és persze küldjük neki az erőt, hogy javuljon az állapota – nyilatkozta Magyar György, a Mórahalom játékos-edzője.