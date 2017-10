Megyei éremeső Dublinban: 4 klubunk is remekelt a XV. Fit-Kid fitnesz-Európa-kupán

A szegedi Phoenix Fitness először jutott ki a nemzetközi porondra. Fotó: Facebook

Nyolc ország közel négyszáz versenyzője között mérette meg magát négy Csongrád megyei egyesület az írországi XV. Fit-Kid fitnesz-Európa-kupán.A vásárhelyi Hód-Fitness SE folytatta az elmúlt évek sikereit: egyéniben Szkalonai Fanni ezüstérmet szerzett, Törökgyörgy Adrienn megvédte címét. Rajta kívül nagycsapatban az Óz koreográfia (Bakos Fanni, Kassai Maja, Nagy Viktória, Pálvölgyi Zita, Preczer Szintia, Ruzsity Jázmin) nyert aranyérmet, kiscsapatban (Hegyi Viktória, Szkalonai, Törökgyörgy) és nagycsapatban (Bósz Milla, Kocsor Zorka, Hegyi, Szkalonai, Törökgyörgy, Szabó Márta Kata) ezüst került a vásárhelyi lányok nyakába. Két bronzzal is gazdagodtak: duóban (Ruzsity, Pálvölgyi) és a II. korcsoport nagycsapat kategóriájában (Bósz, Kocsor K., Törökgyörgy Hanna, Nagy Gréta, Kocsor Z., Szkalonai). Az egyéni open versenyen Preczer, Hegyi és Bósz első, Kassai harmadik, Kocsor Kira negyedik helyen végzett.– Büszkék és elégedettek vagyunk az eredményeinkkel, amiket jövőre Olaszországban szeretnénk megismételni minél több versenyzővel kvalifikálva. Hatalmas köszönet jár azoknak a szülőknek is, akik elkísértek bennünket Dublinba, és végig buzdították a lányokat – nyilatkozta Rácz Ildikó, a Hód-Fitness SE vezetőedzője. Mellette az edzői stábot Miklós Melinda, Szatmári Zoltán, Gabrovits Péter és Szabó Márta Kata alkotja. Nincs sok idejük a pihenésre a versenyzőknek, mivel november 25-én már kvalifikációs tornát rendeznek Hódmezővásárhelyen.

A szegedi Phoenix Fitness fennállása során először jutott ki nemzetközi porondra. Dublinban Tőkés Laura révén egy egyéni versenyzővel, valamint három csapatgyakorlattal képviselték a magyarokat. Tőkés kategóriájában az ötödik helyezést érte el, a csapatok közül az Illuzionisták (Tőkés, Kéri Romi- na, Gera Dorottya, Krivokapics Katarina, Magyar Janka, Kecskés Réka, Kecskés Lili, Szabó Nóra, Czavalinga Dóra, B. Tóth Lili) ezüstöt nyertek, a Lego nevű formáció (Göröncséri Virág, Keresztúri Kata, Narozsnik Laura, Sisák Barbara, Szabó Vivien, Vidiczki Jázmina) negyedik, a Look at me (Kecskés Lili, Kecskés Réka, Krivokapics Katarina, Szabó Nóra) ötödik lett.– Másfél éve edzőtársammal, B. Tóth Lilivel kitűztünk egy célt, hogy kijutunk Dublinba – nagy siker, hogy össze is jött. Csak hat éve működik egyesületünk, éppen ezért nem volt elvárás a gyerekekkel szemben, mégis kiváló helyezéseket értek el. Az pedig külön öröm, hogy az egyik szabadkategóriában a tanítványainkkal közösen érmet tudtunk nyerni – fogalmazott Czavalinga Dóra edző.A Csongrádi Fitness SE sportolója, Ötvös Fanni megnyerte a korosztályát, edzője Kátai Judit és Lovas Dóra. A szentesi Victoria Fitness SE színeiben versenyző Kozma Bettina kupagyőztes lett a IX. korcsoportban open kategóriában, Bartók Anikó a szenioroknál második helyezéssel térhetett haza. Bede Réka megvédte címét a VII. korcsoportban, és megszerezte második Európa- kupa-aranyát. A szentesiek edzője Kádas Kálmán.